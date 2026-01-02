Nuevo programa informático para la Policía de Corvera

Nuevo programa informático de gestión para la Policía Local de Corvera. El Ayuntamiento ha invertido 20.000 euros en la instalación, formación, soporte y mantenimiento de una nueva plataforma que permitirá la modernización de las gestiones administrativas del día a día del cuerpo. "Mejoramos el equipamiento de nuestros policías, permitiéndoles realizar un trabajo mucho más eficiente. Por un lado, lo hacemos más seguro, lo que les capacita para prestar un servicio de protección a los vecinos de manera aún más efectiva; por otro, simplificamos las tareas administrativas, liberándolos de gestiones burocráticas repetitivas", destaca el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Este nuevo software permitirá la gestión integral de atestados, informes, partes, turnos y servicios extraordinarios de la Policía Local, mejorando la eficacia administrativa y la coordinación intermunicipal mediante un convenio específico de bases de datos. Además, garantiza la compatibilidad con el sistema ya implantado en el municipio vecino de Avilés, facilitando el intercambio de información policial.

El nuevo programa informático aspira a ser un hito más en la continua evolución y modernización de la Policía Local de Corvera. Entre otras cuestiones, en los últimos meses el Consistorio ha adquirido dispositivos PDA para agilizar trámites, tiene la previsión de comprar dos pistolas táser con cámaras incorporadas y periódicamente se mejora la uniformidad de los agentes.

Actualmente, la plantilla de la Policía Local de Corvera está completamente cubierta, compuesta por 20 efectivos: 18 agentes en patrulla, dos en la oficina y una persona dedicada a tareas administrativas.

"Los trámites administrativos y las gestiones con la ciudadanía se agilizarán enormemente gracias a la conectividad del sistema, ahorrando tiempo valioso que los agentes podrán dedicar a lo esencial: velar por la seguridad patrullando en las calles y pueblos del concejo", ensalzó Fernández de esta nueva inversión encaminada a mejorar la seguridad de los vecinos del concejo.