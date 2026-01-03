Los Reyes serán magos por las calles de Las Vegas y de Trasona

Todo listo para celebrar las cabalgatas de los Reyes Magos de Oriente que recorrerán Corvera este lunes. Los eventos, de los más esperados de la Navidad, contarán con un amplio dispositivo municipal de seguridad, limpieza y movilidad para garantizar el correcto desarrollo de los desfiles y la seguridad de las personas asistentes.

La primera cabalgata se celebrará en Las Vegas a partir de las 18.00 horas, con salida en la plaza del Parque Europa y regreso previsto media hora después.

El cortejo real recorrerá varias de las principales calles de la localidad y estará formado por cinco carrozas, camiones de regalos y de carbón. La animación correrá a cargo de la Charanga "El Felechu", la Banda de Gaitas de Corvera y la Banda de Música de Corvera. La organización corresponde a la asociación de Amas de Casa "El Llar", con el apoyo de los servicios municipales.

A continuación, a las 20.00 horas, tendrá lugar la cabalgata de Trasona, organizada por la Sociedad de Festejos de Trasona.

El desfile partirá del parque del campo de fútbol de La Marzaniella y finalizará sobre las 21.00 horas, tras recorrer la carretera general y varias calles del núcleo urbano. En esta cabalgata participarán cuatro carrozas y los mismos grupos musicales que en Las Vegas.

Para ambas citas, el Ayuntamiento ha coordinado un despliegue de más de veinte profesionales, entre Policía Local, Protección Civil, Bomberos y personal sanitario. Además, se establecerán restricciones de tráfico y estacionamiento desde las 15.00 horas y se suspenderá temporalmente el servicio de la línea L6 durante el paso del desfile en Las Vegas. También se habilitará un espacio reservado para personas con diversidad funcional, con el objetivo de facilitar el disfrute del evento a toda la ciudadanía.