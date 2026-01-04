"Pequelandia", paraíso infantil en Corvera: "No hay nada mejor"

"En Corvera miran mucho por los niños, da gusto tener planes así cerca de casa". Desde el pasado viernes el polideportivo del colegio de Las Vegas se ha convertido en el paraíso de los niños. Allí se celebra una nueva edición de "Pequelandia", el salón de juegos infantil de Corvera, que cuenta con diferentes hinchables para los más pequeños de la casa. "Es un plan ideal", señalan los padres asistentes, que observan a sus hijos mientras tienen tertulias en las sillas instaladas en la zona.

"Somos unos habituales ya. En estas fechas no hay nada que hacer, encima el tiempo no acompaña, y qué mejor que estar aquí", sostienen Adrián y Ariadna García, que con sus saltos dominan una de las atracciones que más público congrega, la que tiene temática de Pokemon. A su lado, además, hay un recinto hinchable para poder jugar al fútbol.

Sus palabras las firman también muchos de los padres. "Es ideal para cansarlos y que nosotros también podamos descansar", apunta con guasa Agustín Menéndez, corverano, que reconoce que su hijo, desde que se enteró de que "Pequelandia" volvía a abrir sus puertas, solo pedía poder ir. "Está encantado. Queda aquí con sus amigos y pasan la mañana entera entretenidos. En estas fechas, que hace tanto frío y no hay tantas actividades fuera de casa, es ideal tener alternativas así pegadas a casa", apunta.

Menéndez no es el único padre que tiene como excusa ideal "Pequelandia". "Últimamente no me paran en casa, así que no hay nada mejor que un plan así para tenerlos entretenidos", señala Mar Gómez, que destaca lo importante que es que desde los Ayuntamientos se mire por los más pequeños. "Es algo que ayuda a fijar población. Si sabes que vas a tener ayuda en estas fechas tan señaladas, es un plus en comparación con otro sitios", afirma la corverana, que espera que esta iniciativa se siga consolidando en el calendario del concejo: "Marca la diferencia".