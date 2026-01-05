Los afectados por los robos de Molleda: "Estamos desprotegidos"

"Estamos desprotegidos", lamentó ayer una de las víctimas de una ola de robos, principalmente, en domicilios de la parroquia de Molleda, en el concejo de Corvera. Desde hace casi un mes los vecinos de la zona rural están denunciando que los asaltos en sus casas se han sistematizado: "Rompen, roban y se van como si nada", resumió una de las víctimas de estos delitos.

Se da la circunstancia de que el pasado día 14 siete casas fueron asaltadas por, presuntamente, dos hombres (los mismos dos siempre, aseguran los afectados consultados). "En nuestra casa se llevaron el oro de mi madre y el dinero que había", denunció una de las afectadas. "En nuestro caso, la casa estuvo vacía un rato –entre las dos y las ocho de la tarde–. Cuando llegamos nos encontramos todo revuelto, un cristal roto... por ahí debieron entrar", explicó.

Llamaron a la Policía Local y les indicaron que había que poner las denuncias en el cuartel de la Guardia Civil en Cancienes. Allí fue cuando descubrieron que no habían sido los únicos que habían sido robados aquella tarde –a plena luz del día–. "El mismo día se presentaron seis denuncias más", señaló la víctima. "La judicial, la Guardia Civil, vino a nuestras casas, tomaron fotografías y estamos esperando que nos digan qué ha ocurrido, porque a pesar de que han pasado ya muchas semanas, no sabemos nada". Ni de que los hayan detenido, ni de que hayan recuperado el material que les limpiaron. Y esto es lo que les hace sentirse "desprotegidos". "Iba a decir que los mayores lo están más que nosotros, pero no es verdad, lo estamos todos", completó el testimonio.

Según ha podido saber este periódico, el día en que los ladrones pusieron todo su esfuerzo delictivo no fue el único: "Días anteriores también robaron y luego ya en la mismas navidades", confesó otra vecina de la parroquia. De tal modo que los vecinos elevan "a más o menos diez casas, las asaltadas". "En una ocasión, había gente en casa", denuncia esta segunda vecina de la localidad corverana.

Los asaltos en Molleda no son únicos. Recientemente, un vecino de La Marzaniella, en la parroquia de Trasona, presentó una denuncia porque le habían sustraído el contador de una comunidad de vecinos.

Unos días después de hacer pública su queja, el alcalde, Iván Fernández, destacaba la coordinación de los agentes municipales y de la Guardia Civil para atajar este problema. "Hay patrullas por todo el concejo y ante situaciones como ésta, evidentemente, hacemos un refuerzo", detalló el regidor corverano.