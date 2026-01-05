Doble escala de los Magos en Corvera: Las Vegas y Trasona

Los Reyes Magos tienen un don: reparten ilusión, caramelos y regalos allá donde van. En Corvera, lo hacen por partida doble, como manda esta tradición de tradiciones. La ya de por sí ajetreada agenda real en una fecha como la de este lunes es más justa si cabe en este municipio, ya que la comitiva tuvo primero desfile por las calles de Las Vegas, con fin en el polideportivo, y después otra pequeña cabalgata, más corta de lo habitual por la amenaza de lluvia, en Trasona, que finalizó con recepción oficial en el centro sociocultural.

Los niños comenzaron a llenar las calles de Las Vegas poco después de las 16.30 horas. Un grupo esperaba impaciente en el entorno de la plaza del parque Europa. Paso a paso comenzó a sonar la música. La Banda de Gaites de Corvera puso su sello, también lo hizo la banda de música del concejo, mientras un grupo de pastores comenzaba a repartir dulces entre los asistentes. Y todo ante la atenta mirada de los más pequeños, que esperaban atentos al paso de los tres grandes protagonistas de la cabalgata: Melchor, Gaspar y Baltasar. También participó Aliatar, que es el encargado de recoger las cartas y ayudar a los monarcas de Oriente en la dura empresa que tendrán esta noche, visitar cada una de las casas del concejo cargados de regalos.

La comitiva recorrió las principales calles de Las Vegas, como la avenida del Principado, 1º de Mayo, La Ñora, Palacio Valdés, Severo Ochoa... con la misma alegría, con los nervios típicos de una jornada en la que los sueños, los deseos, pueden convertirse en realidad al día siguiente.

Los niños saludan a Sus Majestades de Oriente y los Magos los devuelven para recabar sonrisas y esperanzas entre los más pequeños. Y en Las Vegas, como suele ocurrir en la Cabalgata, cientos de personas acudieron a su cita con sus majestades para festejar la ilusión y, de paso, intentar hacer acopio de caramelos, algo también tradicional entre pequeños y no tanto. Y cuando la cabalgata de Las Vegas finalizó, el foco se trasladó a Trasona, donde la cabalgata finalizó en el centro sociocultural de Trasona, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a los niños que no pudieron disfrutar de cabalgata en su parroquia pero sí de la presencia de Sus Majestades de Oriente.