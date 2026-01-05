Novedades en la Cabalgata de Corvera: se adelanta el inicio del cortejo real por el mal tiempo

Tras estudiar la evolución del tiempo para las próximas horas, en Corvera han decidido adelantar el horario de sus dos Cabalgatas, para así tratar de evitar las fuertes lluvias que anuncian en las próximas horas. Por ello, el inicio del cortejo real en Las Vegas se adelanta de las 18 a las 17 horas, además de que habrá una modificación en su recorrido. Además, en Trasona los Reyes Magos atenderán a los niños directamente en el centro social.

La Cabalgata de Las Vegas, que finalmente se celebrará a las 17 horas, modificará su recorrido. Al llegar al inicio de la calle Asturias, en lugar de girar hacia la calle Jovellanos, la cabalgata continuará hasta la parte alta de la calle Asturias y girará hacia la calle Severo Ochoa. Lo que se mantiene es el paso por la calle de La Ñora, que seguirá siendo una zona especial reservada para niños con necesidades especiales.

La Cabalgata de Trasona, tras consensuar los cambios con las asociaciones colaboradoras, han decidido cancelar el desfile y que los Reyes Magos atiendan directamente a los más pequeños en el centro social del pueblo a las 18.30 horas.

Asimismo, se han liberado las calles de Las Vegas que inicialmente estaban afectadas por el recorrido previsto y que tenían restricciones de aparcamiento, permitiendo de nuevo estacionar en ellas al no pasar finalmente la cabalgata por esos puntos.