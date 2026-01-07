Corvera crece en población y ya traspasa la barrera de los 16.000 habitantes: "Ofrecemos oportunidades"

Corvera está de moda. Y así lo reflejan los datos del padrón. Según las estadísticas municipales, el concejo superó la barrera de los 16.000 habitantes este 2025. Ahora mismo, según la estadística, actualmente hay 16.180 habitantes, confirmando así la tendencia alcista que lleva viviendo durante los últimos años la población del municipio. "Este dato no solo refleja la capacidad del concejo para incrementar su población, sino también para fijar habitantes" destaca Iván Fernández, alcalde, que cree que esto es "un aspecto clave en el contexto actual, en el que muchos territorios siguen afrontando dificultades para mantener y atraer población".

"Una de las mejores variables para medir la prosperidad de un municipio es la evolución de su población", apunta Fernández, que subraya que "cuando un concejo es capaz de fijar población y, además, de incrementarla, es porque ofrece oportunidades, servicios públicos de calidad y un entorno adecuado para desarrollar un proyecto de vida". El Alcalde también pone en valor que "en Corvera estamos demostrando que somos capaces de atraer inversiones empresariales y, al mismo tiempo, de consolidar y aumentar nuestra población". "Ese doble objetivo es fundamental y no se logra por casualidad, sino gracias a un trabajo constante, a una planificación responsable y a una apuesta clara por el desarrollo económico y social del concejo", señala.

Para Fernández, estos datos vienen a reforzar "el compromiso del Ayuntamiento con el futuro de Corvera". "Este crecimiento poblacional confirma que Corvera es un municipio dinámico, próspero y con futuro. Seguiremos trabajando para convertir nuestro concejo en uno de los mejores de Asturias, sin duda un gran lugar para vivir, para trabajar y también para invertir", sentencia.

Llama la atención la paridad que hay en Corvera. De los 16.180 vecinos con los que cuenta el concejo, el 49,06% (7.938) son varones, mientras que el 50,94% (8.242) son mujeres. La edad media de todos ellos es de 47,69 años, siendo las mujeres, con un 49,28, un poco mayores a los hombres, con un 46,10 de media.