Falamos ye un programa gratuitu d'enseñanza non reglada pa persones adultes de les llingües asturiana y eonaviega.

El proyectu Falamos tien una dimensión autonómica. Ye una collaboración ente la FACC (Federación Asturiana de Conceyos) y la Dirección Xeneral de Política Llingüística del Principáu d’Asturies.

Dientro de la programación de los cursos de la cuarta edición de Falamos nesti añu 2025, Corvera abellugó un cursu del Nivel Intermediu. Esti desenvolvióse en Les Vegues, na sala 2 del Centru Sociocultural. Tuvo una duración de 42 hores llectives, d’elles 22 en llinia y les 20 restantes presenciales, n’ocho sesiones, n'horariu de tarde, de dos hores y media cauna.

Al traviés d’ocho módulos, dende’l 6 de payares y fasta’l 18 d’avientu, el cursu desenrrolló’l programa colos conteníos que vienen darréu: Módulu 1: Asturies, destín turísticu. L’artículu, L’apostrofación. Les contracciones. La negación; Módulu 2: Mercando y fartucando. Sustantivu y axetivu. Xéneru y númberu. Sustantivos cuntables y non cuntables. El Grau superlativu del axetivu; Módulu 3: Espaciu Natural. Pronomes personales. La reflexividá; Módulu 4: Músiques y lletres. Indefiníos, demostrativos y numberales; Módulu 5: Polideportivu. Posesivos. Preposiciones;

Módulu 6: De folixa. El verbu; Módulu 7: Medios y redes. Alverbiu y locuciones alverbiales; Módulu 8: Llingua y empresa. La oración subordinada: conxunciones y locuciones.

Con una estructura cenciella y dinámica, los temarios en llinia y presenciales inclúin aspectos venceyaos al vocabulariu y la gramática Les acciones formatives del proyeutu Falamos tienen como finalidá que l'alumnáu seya a desenvolvese nestes llingües en situaciones cotidianes, tanto de forma oral como escrita