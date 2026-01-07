¿Cuánto tarda Corvera en pagar a sus proveedores? Esto es lo que dicen los datos oficiales

El Ayuntamiento de Corvera ha hecho balance del período medio de pago a proveedores durante el pasado año. El resultado ha sido de una media de 21,21 días, según expresó ayer el alcalde, Iván Fernández, que consideró que "esa cifra está muy por debajo de los plazos legales establecidos". Los datos oficiales, continuó el Alcalde, reflejan que durante el último trimestre del año se realizaron 1.156 pagos por un importe de 3.360.661,29 euros. Esos datos económicos, a juicio del regidor corverano, sitúan al Ayuntamiento como "una administración local fiable, solvente y rigurosa en el cumplimiento de sus obligaciones económicas" y que genera "confianza" entre las empresas y autonómos.

"El pronto pago es uno de los mejores reflejos de la salud económica. En Corvera pagamos en plazo, pagamos pronto y eso es fruto de una gestión seria y responsable del dinero de todos", remarcó el regidor corverano, que abundó en que esa "solvencia demostrada" facilita que "más empresas quieran concurrir a licitaciones y contratos públicos, lo que se traduce en mayor competencia y precios más ajustados, optimizando así el gasto público y mejorando la eficiencia de la administración municipal".

Las claves para desarrollar esa política económica del Ayuntamiento, continúa Fernández, están basados en la planificación municipal y el control del gasto público. "Contamos con el presupuesto aprobado, lo que permitió iniciar el año con el documento en vigor, y mantenemos unas cuentas saneadas. Gestionar bien no es solo cuadrar números, es cumplir con quienes trabajan con el Ayuntamiento y convertir esa solvencia en una ventaja para el conjunto de la ciudadanía", concluyó.