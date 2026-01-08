Corvera asume parte de las obras estructurales en el colegio Los Campos

Tras pasar varios meses desde que se comunicó el problema de los desprendimientos detectados en el alero y la fachada del Colegio Público de Los Campos, el Ayuntamiento de Corvera y el Principado de Asturias han llegado a un acuerdo para dar solución a este problema. De manera excepcional, el Consistorio asumirá la reparación del desprendimiento de la fachada. Tras la visita de los técnicos municipales, la conclusión a la que se llegó fue que se trataba de una actuación de carácter estructural que no entraba dentro de las competencias municipales.

Con el objetivo de evitar retrasos, el Ayuntamiento propuso y acordó esta solución excepcional. Por la parte que le toca, el Principado de Asturias se comprometió a ejecutar de manera directa todas las obras e inversiones del centro que son de su competencia, evitando cualquier duda o interpretación sobre su responsabilidad. De esta forma, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, asegura que "logramos desbloquear la situación". Durante las primeras semanas del año se realizarán los trámites administrativos para que el Ayuntamiento asuma la competencia, con el objetivo de ejecutar la obra a continuación. Además, se ha solicitado a la comunidad educativa que trasladen sus necesidades para solicitarlas al Principado, como la instalación de una escalera de incendios en el centro.