El Ayuntamiento de Corvera recibe la donación de un nuevo lector de microchips para la identificación animal

El veterinario corverano, Juan Carlos González, ha donado al Ayuntamiento un lector de microchips de identificación animal. Se trata de un gesto que tiene el objetivo de reforzar el compromiso municipal con el bienestar animal y con la atención a las necesidades de la población del medio rural.

El dispositivo fue entregado al Ayuntamiento y será utilizado por parte de la Policía Municipal. Se usa para leer los microchips de animales para así facilitar las labores de identificación, control y actuación antes posibles incidencias. La donación llegó en el momento de mayor necesidad, pues el equipo anterior se había averiado. El Consistorio había contado anteriormente con el asesoramiento de González para informarse sobre qué modelo sería más adecuado adquirir. El gobierno municipal ha querido agradecer el gesto, hecho de manera totalmente desinteresado por parte del veterinario.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández valora "muy positivamente la colaboración establecida con el veretinario, que se ha convertido en un interlocutor de referenciapara canalizar la relación con la gente del campo y asesorar al Consistorio en cuestiones relacionadas con el ámbito rural", comentó. Asimismo, afirmó que "su experiencia personal resulta de gran utilidad a la hora de analizar y dar respuesta a las reivindicaciones que trasladan los vecinos del concejo. Destacamos la importancia de sumar esfuerzos entre la administración local y los profesionlaes del territorio para dar un mejor servicio a la ciudadanía", finalizó.