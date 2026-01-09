El cura de Trasona inicia el plan para rehabilitar la capilla de San Pelayo, del siglo XVII

El sacerdote de Trasona, Constantino Bada, quiere rehabilitar la emblemática capilla de San Pelayo, ubicada a pocos metros de la iglesia principal de la parroquia corverana. Para ello, ha comenzado a moverse para la realización del pertinente proyecto previo a la ejecución de la mejora, sobre todo, centrada en el tejado de este edificio datado en el siglo XVII y uno de las joyas patrimoniales "más singulares del concejo" en palabras de Bada.

Por el momento, el plan está en proceso embrionario y una de las ideas que baraja el párroco de Trasona es vincular la capilla al Camino de Santiago, ya que está situada en el tramo que los peregrinos hacen por el Camino del Norte desde Gijón y hasta Avilés.

"Esa vinculación podría servir además para captar algún tipo de subvención relacionada con el Camino de Santiago y así poder reparar la capilla", apuntó el párroco que indicó además que cualquier actuación que se ejecute en ese edificio religioso ha de contar con todos los permisos del servicio de Patrimonio Cultural del Principado ya que se trata de un inmueble catalogado.

La capilla de San Pelayo fue restaurada en varias ocasiones. La mayor actuación se desarrolló tras la guerra civil cuando el edificio sufrió un gran deterioro. Fue rehabilitada tiempo después de finalizar el conflicto bélico y en mayo de 1942 volvió a abrir sus puertas y hasta hoy. La capilla de San Pelayo ha sido hasta hace un lustro el lugar elegido por los vecinos de Trasona para instalar su tradicional belén navideño que, precisamente, se dejó de hacer allí por la necesidad de rehabilitación del inmueble.