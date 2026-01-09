El PP critica la gestión del Centro Asesor de la Mujer en Corvera
I. G.
El portavoz del PP, Alejandro Méndez Mántaras, criticó ayer la "desidia y dejadez" del gobierno del Centro Asesor de la Mujer, sin atención jurídica ni psicológica, que no cumple ninguna función real.
El portavoz popular ha denunciado que el centro carece de "abogada ni psicóloga" desde el pasado 1 de enero. "Y eso se debe a la irresponsabilidad política", señaló Méndez, que entiende que el centro "carece de función real si no tiene profesionales" para atender a las mujeres.
"Lo más grave es que este escenario ya se vivió recientemente en Llanera, donde el cierre del Centro Asesor de la Mujer ha generado una fuerte alarma social y política", apuntó el portavoz municipal del Partido Popular, que remarcó además que "la gravedad" del problema en Corvera "se multiplica" porque también presta servicio a las mujeres del vecino concejo de Gozón.
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
- Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
- Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
- La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
- Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante