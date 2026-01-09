El PP critica la gestión del Centro Asesor de la Mujer en Corvera

El portavoz del PP, Alejandro Méndez Mántaras, criticó ayer la "desidia y dejadez" del gobierno del Centro Asesor de la Mujer, sin atención jurídica ni psicológica, que no cumple ninguna función real.

El portavoz popular ha denunciado que el centro carece de "abogada ni psicóloga" desde el pasado 1 de enero. "Y eso se debe a la irresponsabilidad política", señaló Méndez, que entiende que el centro "carece de función real si no tiene profesionales" para atender a las mujeres.

"Lo más grave es que este escenario ya se vivió recientemente en Llanera, donde el cierre del Centro Asesor de la Mujer ha generado una fuerte alarma social y política", apuntó el portavoz municipal del Partido Popular, que remarcó además que "la gravedad" del problema en Corvera "se multiplica" porque también presta servicio a las mujeres del vecino concejo de Gozón.