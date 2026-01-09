Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

El PP critica la gestión del Centro Asesor de la Mujer en Corvera

Una actividad organizada por el centro asesor de la mujer de Corvera en una imagen de archivo.

Una actividad organizada por el centro asesor de la mujer de Corvera en una imagen de archivo. / Irma Collín

I. G.

Nubledo

El portavoz del PP, Alejandro Méndez Mántaras, criticó ayer la "desidia y dejadez" del gobierno del Centro Asesor de la Mujer, sin atención jurídica ni psicológica, que no cumple ninguna función real.

El portavoz popular ha denunciado que el centro carece de "abogada ni psicóloga" desde el pasado 1 de enero. "Y eso se debe a la irresponsabilidad política", señaló Méndez, que entiende que el centro "carece de función real si no tiene profesionales" para atender a las mujeres.

"Lo más grave es que este escenario ya se vivió recientemente en Llanera, donde el cierre del Centro Asesor de la Mujer ha generado una fuerte alarma social y política", apuntó el portavoz municipal del Partido Popular, que remarcó además que "la gravedad" del problema en Corvera "se multiplica" porque también presta servicio a las mujeres del vecino concejo de Gozón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
  2. A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
  3. El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
  4. Daorje mantiene a la mitad de sus trabajadores de Avilés regulados hasta finales de mes por la situación en Arcelor-Mittal
  5. Piedras Blancas busca al 'nuevo rico' del Euromillones: 'Seguramente es un cliente habitual
  6. Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Avilés (y es mucho dinero) a una vecina que resbaló en La Cámara 'por el mal estado del firme
  7. La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
  8. Inician una recogida de firmas para recuperar el alumbrado de la variante

El PP critica la gestión del Centro Asesor de la Mujer en Corvera

El PP critica la gestión del Centro Asesor de la Mujer en Corvera

El cura de Trasona inicia el plan para rehabilitar la capilla de San Pelayo, del siglo XVII

Corvera asume parte de las obras estructurales en el colegio Los Campos

Falamos

¿Cuánto tarda Corvera en pagar a sus proveedores? Esto es lo que dicen los datos oficiales

Corvera crece en población y ya traspasa la barrera de los 16.000 habitantes: "Ofrecemos oportunidades"

Corvera crece en población y ya traspasa la barrera de los 16.000 habitantes: "Ofrecemos oportunidades"

Doble escala de los Magos en Corvera: Las Vegas y Trasona

Doble escala de los Magos en Corvera: Las Vegas y Trasona

Novedades en la Cabalgata de Corvera: se adelanta el inicio del cortejo real por el mal tiempo

Novedades en la Cabalgata de Corvera: se adelanta el inicio del cortejo real por el mal tiempo
Tracking Pixel Contents