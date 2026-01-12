"Xera", una compilación de los mejores versos de Berto García

Berto García ya tiene en sus manos su nuevo poemario. Se trata de "Xera", su undécimo trabajo en verso y que consiste en una antología poética de su trayectoria literaria personal, de sus veinte años de labor, de "xera" poética y reflejado en sus diez poemarios anteriores. "Xera", editado por Cuatro Gotes, incluyen una lista de 76 poemas seleccionados teniendo en cuenta varios criterios. "Son les obres que más me presten, las que meyor me representen y despliquen la mio evolución, la continuidá de la mio obra, los que más definen, que nun falten y que nun sobren", señala el autor.

De los 76 textos incluidos en "Xera", 21 son haikus y que se corresponden con el poemario "Origami". Una de las peculiaridades de esta nueva obra, que ya incluyó en su último poemario, "Cinética", es la inclusión de códigos QR en cada uno de los poemas del libro. Los lectores que usen ese sistema podrán escuchar al propio Berto García recitando sus propias obras. La publicación nada tiene que ver con el fin de la obra de Berto García sino que es una manera, explica, de resumir su labor literaria durante las últimas dos décadas. "Ye la esencia de los diez llibros", destaca este autor corverano que en sus versos se detiene a analizar el paso del tiempo, reflexiona sobre diferentes hechos y habla con métricas diversas de la lucha, el camino y la vida en general.

El trabajo de compilación de sus 76 poesías le ha valido para comprobar que la evolución le ha llevado a construir versos "más llimpios" y siempre con estructuras sencillas de leer.

"La mio siempre foi cuntar una imaxe con palabres, con versos", sostiene el autor que comenzó en la literatura con "Ensin otra sida" en 2005, continuó con "Treslallende" en 2007 junto a Carlos Suari. "Manual contra’l vacíu" llegó 2008 y recibió el premio "Fernán Coronas", "Cuando’l mundu debala" alcanzó el premio Llorienzu Novo Mier 2009 y después publicó "Inercia" (2013), "Tendal" (2013), "Esconderite" (2016), "Origami”" (2021), "Ítaca" (2022), "Surdiversu" (2024), que es una compilación de poemas asturianos y su último trabajo, "Cinética" (2025), entre otras obras y colaboraciones.