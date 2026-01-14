Doce estudiantes reciben sus credenciales como corresponsales juveniles de Corvera

Doce estudiantes del IES Corvera de Asturias o miembros de los grupos de Participación juvenil, han solicitado la beca municipal por una cuantía nominal de 200 euros para ejercer como corresponsales juveniles durante 2026. Diez de estos jóvenes recibirán la citada ayuda y otras dos personas se mantrendrán en reserva. El alcalde, Iván Fernández, junto a la concejala de Juventud y vicealcaldesa, Patricia Suárez, y la responsable de la Oficina Joven, Tania Bazán, entregaron este miércoles los diplomas y acreditaciones al grupo de jóvenes formado por seis chicas y tres chicos de diferentes parroquias del municipio.

Este año se han presentado cuatro proyectos. El primero es obra de Alicia Martín y Maika Álvarez, estudiantes de 1º de Bachillerato, que revalidan por segundo año su condición de corresponsales juveniles; un segundo proyecto fue presentado por un grupo formado por Sara Magdaleno, Deva Guerrero, Celia San Miguel, Lucas Arias e Illán Menéndez, de 3º de la ESO; un tercer proyecto elaborado por el grupo de participación LGTBI formado por Yaiza Rodríguez, Erik García y Noah Esperanza, quienes repiten un año más su participación en esta iniciativa; y por último, un cuarto proyecto presentado por Sara Iglesias y Alba Rodríguez, de 3º de la ESO, quienes en esta convocatoria han quedado en reserva.

Estas becas, en lugar de ceñirse al curso escolar, se conceden por año natural. Además, para favorecer la participación del grupo de corresponsales durante todo el curso, el importe de se entregará de forma fraccionada en tres veces a lo largo de este periodo. "Queremos que la juventud sea protagonista de lo que pasa en su concejo, garantizamos que les vamos a escuchar", apuntó el Alcalde.

El objetivo de estas becas municipales es fomentar la figura de colaboradores activos del Ayuntamiento entre los más jóvenes e incentivar así la participación juvenil en la vida pública del concejo. La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 15 y 25 años que cursen estudios desde cuarto de la ESO hasta segundo de Bachillerato en el IES Corvera de Asturias, o que sean miembros de los Grupos de Participación Juvenil.

"Para este Ayuntamiento tiene especial relevancia la participación de los jóvenes. Vuestra voz es necesaria para hacer que el concejo recoja todas las sensibilidades de los vecinos que lo habitan, y la de la gente de vuestra edad es crucial para enriquecer al municipio. Debemos construir un futuro que responda a vuestras necesidades, inquietudes y aspiraciones. Por eso, el hecho de que os involucréis de esta manera hace que contribuyáis a que así sea, y os lo agradezco", ha asegurado. Además, se ha felicitado por el hecho de que en esta nueva edición haya nuevos jóvenes que participan en el proyecto porque “el relevo garantiza su continuidad y demuestra que esta generación tiene inquietudes y participa de la vida pública”, indicó el regidor corverano.