Del campo de golf de Los Balagares a la Ciudad Deportiva del Avilés: estos son los siete grandes retos para Corvera

Corvera afronta el nuevo año con una serie de retos por delante. "Estamos viviendo grandes años y en 2026 se iniciarán proyectos importantes que sientan las bases para el futuro del concejo", señaló el alcalde, Iván Fernández, que no duda en afirmar que su municipio "tiene un gran presente y un mejor futuro". Esos retos son siete: el golf de Los Balagares, las redes de abastecimiento y saneamiento, las comunicaciones, la nueva residencia de mayores, "intangibles" del día a día, y los parques de almacenamiento de energía.

Campo de golf de Los Balagares.

El Ayuntamiento confía en poder resolver "en los primeros meses del año" el plan de viabilidad para la gestión del campo de golf, que será el primer paso que culminará con la adjudicación tras más de un lustro inutilizada. El Alcalde detalla que la recuperación del campo de golf a manos del Ayuntamiento ha conllevado un largo litigio "derivado de un proceso de abandono deliberado por parte de la anterior concesionaria". La anterior adjudicataria "dilató" el proceso y mientras, el Ayuntamiento "no podía hacer nada" hasta que el juez le dio la razón. Una de las primeras acciones fue proceder a las tareas de limpieza y desbroce del campo. El proceso se centra en sacar a concurso la gestión del campo, pero es necesario un plan de viabilidad, el anteproyecto y la publicación de los pliegos. Fernández detalló que el Ayuntamiento "ha cumplido" con los vecinos al realizar las tareas de mantenimiento una vez que fue recuperado por la gestión municipal.

Ciudad Deportiva del Real Avilés.

Fernández destaca que desde que el Real Avilés planteó la posibilidad de crear una Ciudad deportiva en Corvera siempre "se mostró ilusionado y prudente". "El tiempo me da la razón y los pasos se van produciendo, pero hablar del inicio de las obras de la Ciudad Deportiva depende de la iniciativa privada, no del Ayuntamiento", señaló el regidor, quien tildó la operación "de ejemplo de colaboración público privada en un concejo que facilita las condiciones para invertir". "No hablo de plazos pero sí de que el proyecto que cuenta con una inversión de 30 millones será único en todo el Noroeste del país", manifestó Fernández. La intención del club es que a lo largo de 2026 comiencen los trabajos.

Zonas rurales.

Corvera defiende las inversiones en las redes abastecimiento y saneamiento en las zonas rurales y como muestra está una próxima inversión de 5 millones. "Nunca en la historia se invirtió tanto en la zona rural", destaca Fernández. La Administración regional aporta dos millones para el abastecimiento de Grandellana y el saneamiento de Camina, entre otros. A esa cifra cabe sumar otros tres millones, de los 1,3 ya licitados por el Ayuntamiento para mejoras en las redes de Molleda (825.000 euros) y de Solís y Cancienes Alto (400.000) con vistas a adjudicar estas actuaciones en el primer trimestre. Hay más previsto por el Principado: un nuevo depósito para Las Vegas, Los Campos y Trasona, con 1,65 millones cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) e incluye un nuevo depósito en El Pino, que asumirá la demanda actual y de La Rozona.

Comunicaciones.

La mejora de las comunicaciones es otro de los retos de este año en Corvera. Fernández fija esa mejora en el vial AS-17, conocida como la carretera vieja a Oviedo, más concretamente en el tramo comprendido entre Las Vegas y Los Campos, "donde reside el 70 por ciento de la población del concejo". Las actuaciones previstas se centran en una rotonda a la entrada de Las Vegas y otra en Los Campos. La primera correrá de cuenta del Ayuntamiento y la segunda, será obra del Principado para dar acceso a la carretera de Trubia. Los técnicos municipales están en plena redacción de un principio de acuerdo con el promotor de Quintanas de Chacón para, proceder al derribo de la Casa de Postas, en estado de ruina, que será clave para el inicio de la obra.

Residencia de mayores.

El Ayuntamiento ha cedido terrenos en Truyés al Principado para la construcción de una residencia de mayores que gestionará el ERA. Será la primera del concejo y Fernández defiende que el proyecto "excede a esta legislatura". La intención del mandato es sentar las bases para su desarrollo a partir de 2027. "No contemplanos vender esta importante actuación para las próximas elecciones de 2027 en el caso de que me presentara", destaca el Alcalde, que entiende que este año estará centrado en "mover papeles" para un proyecto de "envergadura" para la mejora de la calidad de vida de los mayores.

Intangibles, del día a día.

Fernández defiende que el deporte y la cultura forman parte del ADN de Corvera y por ello, explica, a ampliado las subvenciones a los clubes deportivos y el concejo programa de media más de cuatrocientas actividades culturales a lo largo del año. "La teleasistencia y la ayuda a domicilio no tienen lista de espera y entregamos becas a todas las etapas educativas y lo seguiremos haciendo este año", destacó Fernández, que no quiso olvidarse de las mejoras "del día a día", del alumbrado, de las labores de mantenimiento general, la atención a los colegios y "las pequeñas reparaciones" que ayudan a "Corvera a ser cada vez más atractivo".

Almacenes de baterías.

"No es posible el futuro de la industria sin energía", afirma Fernández, que se refiere a los dos parques de almacenamiento de energía previsto en el suelo de Silvota-Rovés. El Alcalde dejó claro que el concejo rechazó otros planes previstos en el medio rural. "El suelo industrial está para eso", abundó. La autorización de uno de los dos parques ya ha sido aprobada y la otra, está pendiente. "En este caso digo lo mismo que con el Avilés, el inicio de la instalación no depende del Ayuntamiento", remarcó Fernández, que confía en que ambos proyectos cristalicen este año.