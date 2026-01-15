Corvera invierte en la modernización la uniformidad y el equipamiento de la Policía Local

El Ayuntamiento de Corvera ha anunciado una inversión de 27.104 euros para la renovación integral de los uniformes y material de trabajo de la Policía Local. El objetivo es garantizar unas condiciones adecuadas de trabajo, una imagen corporativa homogénea y el cumplimiento de la actual normativa vigente. Se incluye el cambio completo de las prendas, así como la toma de medidas, tallaje personalizado, transporte, recogida y entrega del material.

"Apostar por una uniformidad adecuada no es solo una cuestión de imagen, sino también de seguridad, comodidad y reconocimiento al trabajo de la Policía Local", aseguró el alcalde de Corvera, Iván Fernández. Con la inversión, 15 efectivos, 13 agentes y 2 subinspectores serán dotados de prendas adaptadas a las características de cada puesto.

Dentro de los elementos previstos se incluyen pantalones operativos, polos de manga corta y larga, prendas térmicas, chalecos de alta visibilidad, impermeables, calcetería específica, emblemas, divisas y gorras corporativas, garantizando una imagen profesional del cuerpo.

"En Corvera nunca habíamos tenido tantos agentes de la Policía Local como en estos momentos, y nunca habían contado con un equipamiento como el que disponen ahora", apuntó el alcalde. Además de la renovación de la uniformidad del cuerpo, hace algunas semanas se implantó un programa informático para aligerar las gestiones administrativas. También se adquirió dispositivos para agilizar trámites y se prevén dos pistolas taser con cámaras incorporadas.