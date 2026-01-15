El Principado licita por 1,65 millones de euros un nuevo depósito de agua en Corvera para reforzar al de La Rozona

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha sacado a licitación las obras para construir un nuevo depósito de agua potable en El Pino, en el concejo de Corvera. El presupuesto será de 1.651.597 euros y todas las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de febrero.

Se llevará a cabo en una finca de 2.000 metros cuadrados. Incluye la construcción de una infraestructura de hormigón armado con capacidad de 1.587 metros cúbicos repartidos en dos vasos. El objetivo es sustituir el actual depósito de 170 metros cúbicos.

Se instalarán también más de 1,2 kilómetros de tuberías para conectar el nuevo depósito con el de La Rozona. Además, se contempla la ejecución de seis arquetas de hormigón armado, un desagüe para la tubería de interconexión y otros elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como válvulas, manómetros y rebosaderos.

Está pensada para lograr el abastecimiento de una población de unas 12.000 personas. La infraestructura dará servicio directo a los 418 habitantes de El Pino, La Reguera, Xuncéu, El Castiellu, L’Ablaneda, La Estebanina, El Mocón y Villanueva, en la parroquia de Molleda. Asimismo, reforzará el depósito de La Rozona, que suministra el agua a más de 11.800 vecinos en Los Campos, Las Vegas y Trasona.