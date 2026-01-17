Un total de 1.341 corveranos viajan gratis en el transporte público comarcal

El bono joven de transporte de Corvera, para que los menores viajen gratis por la comarca con la tarjeta Conecta del Consorcio de Transportes, cuenta con 1.341 usuarios en el concejo. “Desde que lanzamos el bono joven de en febrero de 2023, se ha demostrado la validez de la iniciativa municipal, sobre todo en la población menor de 25 años. Durante el año pasado, con la tarjeta Conecta se registraron en Corvera un total de 243.089 viajes. Y de ellos, 154.681 fueron efectuados por jóvenes menores de 25 años, casi un 64% del total. Ello nos reafirma en el buen camino y confirma el éxito de esta iniciativa”, señaló la vicealcaldesa y concejala de Juventud, Patricia Suárez.

El bono joven Corvera puede solicitarse en cualquier momento, detallan desde el Ayuntamiento. Para obtener el bono, se tienen que cumplir una serie de requisitos: ser menor de 25 años, estar empadronado al menos seis meses en Corvera y disponer de una tarjeta Conecta. Esta tarjeta puede solicitarse a través de la aplicación "CTA Conecta" y se recibe la tarjeta física en el domicilio. Una vez recibida, los menores pueden solicitar la aplicación de la bonificación del bono joven a través de una solicitud en la sede electrónica del Ayuntamiento de Corvera o de manera presencial en las sedes del registro municipal. Cada título emitido caducará transcurridos dos años desde su emisión, y cuando la persona titular cumpla los 25 años. “Si atendemos los datos de los viajes en transporte público, vemos muy claramente que desde julio —cuando empezó a funcionar la nueva norma implantada por el gobierno central, que da bonificación total a los niños menores de 15 años— el uso ha subido de forma notable. De hecho, el número de viajes se ha incrementado un 10% tras la entrada en vigor esta medida. Esto demuestra lo bien que están funcionando estas medidas para ayudar a las familias en su día a día, tantos las nuestras, las municipales, como las estatales”, añadió la vicealcaldesa.

Según detallan desde el Ayuntamiento de Corvera, en varios concejos existía la gratuidad del transporte público para los menores de 18 años. El Ayuntamiento de Corvera fue el primer municipio en ampliar esa gratuidad hasta los 25 años. “Se trata de un esfuerzo municipal y lo decidimos hacer porque al cumplir los 18 es cuando se puede sacar el carnet de conducir y, de esta manera, queremos hacer compatible la mayoría de edad y poder sacar el carnet, con la posibilidad de usar el transporte público gratuitamente. Lo que queremos es fomentar el hábito del uso del transporte público”, explicó Patricia Suárez.