Corvera instalará placas fotovoltaicas en centros deportivos

El Ayuntamiento de Corvera instalará placas fotovoltaicas en varios equipamientos deportivos del concejo y lo hará con fondos municipales, todo ello después de haber descartado la solicitud de ayudas europeas dado el "riesgo de que en caso de concederse esos fondos no poder justificarlos en tiempo y forma y el Ayuntamiento se viera obligado a devolverlos". Esa decisión está avalada por informes técnicos municipales que indicaban que no era posible cumplir los plazos de licitación, ejecución y justificación exigidos por la convocatoria europea.

La inversión municipal ascenderá a 225.000 euros y así "mantener firme el compromiso del Ayuntamiento de Corvera con la eficiencia energética y la sostenibilidad", según palabras del alcalde del concejo, Iván Fernández, que añadió: "Ejecutaremos las instalaciones fotovoltaicas con medios propios municipales, sin depender de financiación externa y garantizando así el control directo de los plazos y de la correcta ejecución de las actuaciones". Dado que en un principio se iba a solicitar una subvención europea, el plan era instalar esas placas en siete instalaciones municipales. Al ejecutarse con medios propios, el plan ha variado y el Ayuntamiento actuará en los equipamientos con "mayor intensidad de uso, al considerarse los más adecuados desde el punto de vista energético y de rentabilidad". Las inversiones se concentrarán en las cuatro instalaciones deportivas: Campo de fútbol de La Marzaniella, el polideportivo de Los Campos; las piscinas del complejo deportivo y el polideportivo Toso Múñiz, ambos en Las Vegas.

"Nos gusta llamar inteligentes a este tipo de inversiones porque garantizan el buen uso y el funcionamiento de las instalaciones y por otro lado, permiten producir energía eléctrica para autoconsumo y generar un ahorro estimado de aproximadamente 40.000 euros anuales para las arcas municipales", apuntó Iván Fernández, que desgranó además que la vida útil de este tipo de placas fotovoltaicas es "de unos veintinco años". "En un plazo de cinco años y medio habremos recuperado la inversión realizada", concluyó el alcalde, quo descarta concurrir a otras líneas de subvenciones europeas para ampliar esa red.