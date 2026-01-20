Cadasa impulsa un proyecto de I+D+i para mejorar el tratamiento de agua potable en la estación deAblaneda, en Corvera
La iniciativa, con una inversión cercana a los cien mil euros, analizará la viabilidad de una nueva tecnología que mejora la decantación del suministro en situaciones de alta turbidez
El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) impulsa un proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Ablaneda, en Corvera, para mejorar el proceso de tratamiento. La actuación, con una inversión de 99.302 euros, analizará también la viabilidad de una nueva tecnología de decantación mediante una prueba piloto en la instalación.
La obra se desarrollará en dos fases. En la primera se analizará el funcionamiento actual de la planta y se realizarán pruebas para determinar los productos más adecuados que ayuden a agrupar y separar las partículas presentes en el agua. También se revisarán los cálculos y el comportamiento del sistema en distintas épocas del año, teniendo en cuenta las características del agua procedente del canal del río Narcea.
Segunda fase
En una segunda fase se instalará una planta piloto portátil que permitirá probar la nueva tecnología en condiciones reales. Este sistema mejora el proceso de decantación al facilitar que las partículas se agrupen y se depositen más rápidamente, lo que permite obtener un agua más limpia antes de pasar a las etapas posteriores de filtrado. Los resultados obtenidos permitirán evaluar si esta tecnología se adapta a las necesidades de la estación y si resulta una solución eficaz para mejorar el tratamiento del agua.
El proyecto, explicaron esta mañana dese el Gobierno regional, responde a las dificultades que se producen cuando el agua que llega a la planta presenta altos niveles de turbidez, especialmente en episodios de lluvias intensas. En estas situaciones, la gran cantidad de partículas en suspensión dificulta su eliminación y provoca la saturación de los filtros de arena, lo que afecta al funcionamiento normal de la instalación.
Inversión
Esta actuación se enmarca en la inversión de algo más de 5,7 millones anuales que Cadasa destina al servicio de explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras en la zona central de Asturias. Con ella, el consorcio refuerza su compromiso con la innovación y la mejora continua del servicio público del agua y apuesta por soluciones que permiten anticiparse a situaciones complejas y garantizar un suministro de calidad en cualquier circunstancia.
