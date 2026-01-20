Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corvera aumentará las ayudas del cheque educativo para el próximo curso

Corvera aumentará las ayudas del cheque educativo para el próximo curso

Corvera aumentará las ayudas del cheque educativo para el próximo curso | A. C.

La comunidad educativa de Corvera celebró ayer el primer consejo escolar municipal del año, en la imagen de la derecha. La propuesta más destacada de la reunión fue el anuncio del gobierno de aumentar los baremos de renta de las familias de Corvera en el cheque educativo para el próximo curso, en función del nivel de estudios. La cuantía del mismo aportada por el Ayuntamiento de Corvera pasa de 63.000 a 66.000 euros. Además de las ayudas, el consejo escolar ha analizado otros asuntos como los refuerzos educativos o las obras previstas en los colegios.

“Nuestra intención es clara, tratamos de llegar a más familias con el Cheque Educativo. Por eso se va a incrementar, tanto en el importe que presupuestaremos como en los baremos de rentas familiares. Esto incrementa el número de familias que pueden recibirlo. Queremos que este cheque sea algo que beneficie al mayor número de familias posible. Siempre nos gusta subrayar que esta medida tiene múltiples efectos positivos, por un lado, se benefician las familias, también los comercios del concejo donde se canjean los cheques y el profesorado nos dicen que se nota que todos los niños disponen del material necesario y eso es bueno para todo el mundo”, ha comentado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

TEMAS

