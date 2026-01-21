Alerta en Trasona y Los Campos: asaltan cuatro viviendas en la zona del pantano

Tres robos en viviendas y un intento de asalto a otra casa es el balance delictivo de los primeros veinte días del año en el concejo de Corvera. Los cacos han puesto el foco, principalmente, en las parroquias urbanas de Trasona y Los Campos. Hace semanas lo habían hecho en Molleda y meses atrás en el entorno de Solís y Cancienes. Las cuatro viviendas asaltadas estas últimas semanas están situadas en el entorno del pantano de Trasona, desde una punta a la otra. Ahí fue precisamente donde los ladrones cometieron el primero de los delitos. La Policía Local, que trabaja en constante coordinación con la Guardia Civil, ha intensificado la labor de vigilancia en estas zonas en las últimas semanas.

El primer robo de los registrados este año ocurrió en una vivienda de la calle Pepín de Pría en Los Campos. Fue el pasado día 7 de enero. Una semana después, el día 14, los ladrones quisieron entrar en otra vivienda, ya en la parroquia de Trasona, más concretamente en un domicilio de la calle Galicia, situado en el núcleo de Fafilán. Al final, ese último se quedó en un intento de robo y los inquilinos no tuvieron que lamentar ninguna pérdida. Al día siguiente y en la cercana localidad de Overo, también próxima al embalse, los cacos accedieron al interior de una vivienda de dos plantas y sustrajeron dinero.

También la pasada semana, los ladrones dieron otro golpe en Santa Cruz, en un piso de esta localidad de la parroquia de Los Campos.

En este caso, los inquilinos pasaron fuera de su domicilio unos días y por lo tanto no pudieron precisar la fecha de la sustracción, pero sí que fue antes del domingo, 18 de enero. En esa vivienda, los cacos consiguieron llevarse diversos objetos además de un aparato de televisión, varias joyas y también dinero.

El Ayuntamiento de Corvera ha querido resaltar la relación constante de los agentes de la Policía Local con los de la Guardia Civil que, según detallan, han incrementado su presencia en las parroquias donde se han localizado los últimos robos e intentos.