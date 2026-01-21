Corvera mejora la conexión desde Overo hacia la autopista por ParqueAstur: repintado del marcado vial y colocación de 53 pivotes de seguridad

El Ayuntamiento de Corvera está acometiendo los trabajos de repintado del marcado vial y la reposición de los hitos de seguridad en el tramo de carretera que une la rotonda de Overo hasta la rotonda de acceso a la autopista, con el objetivo de mejorar la seguridad del tráfico. Estos trabajos contemplan un presupuesto cercano a los 5.000 euros y se van a terminar en los próximos días, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

La actuación responde al deterioro del marcado vial y de los hitos existentes, debido al uso continuado y a la elevada afluencia de vehículos en la zona, lo que ha hecho necesaria su sustitución para garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad para vehículos y peatones.

Los trabajos incluyen la reposición de 53 unidades de pivotes de plástico, así como el repintado de la marca vial con pintura acrílica, manteniendo la disposición actual e incorporando microesferas de vidrio para mejorar la visibilidad.

Se trata de un vial estratégico para Corvera ya que es el acceso del municipio a la autopista que une Avilés, Gijón y Oviedo y conecta con la A8, la autovía del Cantábrico. Este vial se creó cuando se puso en marcha el centro comercial ParqueAstur, en el año 2000, hasta ese año, Corvera no tenía un acceso directo a la autovía. Hasta entonces, para acceder a la autovía, los vecinos y vecinas de Corvera tenían que ir hasta Avilés o Tabaza para poder hacerlo.

"Este vial es una infraestructura clave para la movilidad en Corvera, especialmente por su conexión con la autopista y ParqueAstur. Con esta intervención, no solo mejoramos la seguridad vial, sino que mantenemos en óptimas condiciones un vial esencial para nuestros vecinos y la actividad económica del municipio", ha destacado el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que ha visitado los trabajos con el concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez. Asimismo, el alcalde ha subrayado que “para el equipo de gobierno es importante actuar con rapidez y con profesionalidad ante el deterioro que se venía observando en la señalización del camino. Por eso se han adoptado estas medidas con el fin de garantizar la seguridad del vial y, sobre todo, de las personas que lo utilizan”.