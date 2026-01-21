El futuro de Baterías
La importancia de dar al Puerto la oportunidad de mostrar su proyecto
¿Por qué y para qué? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Para qué quiere el Puerto de Avilés esos terrenos de Baterías? Sí, hay que reconocer que Santiago Rodríguez Vega, como director del Puerto, está haciendo una labor impecable. Y ahí están los hechos.
Lo primero que uno se pregunta es: ¿Qué pasa con los acuerdos firmados con Sepides? Porque aquí se dijo que Química del Nalón se quedaba con la depuradora de Baterías, que era vital para que su industria pudiera seguir funcionando, y a cambio se iban a generar unos 20 puestos de trabajo y también se estudiaría una inversión para productos de cosmética. Pues que yo sepa, no se hizo nada, solo vestir en esta comarca el agua amoniacal que no puede hacer en otro sitio.
Arcelor dijo que se quedaba con las naves de Almacenes para I+D, y tampoco se hizo nada. Estos son algunos de los proyectos estrella que se iban a hacer: pues seamos exigentes en que se cumplan.
Por eso es muy importante darle la oportunidad al Puerto de Avilés para que se quede ese terreno y conocer qué proyectos tiene. Esta comarca tiene futuro, no lo desperdiciemos discutiendo si son galgos o podencos. Seamos exigentes en que se cumplan los compromisos prometidos y demos oportunidad a presentar proyectos de verdad.
No olvidemos que en esos terrenos existían 900 puestos de trabajo.
