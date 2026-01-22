Corvera acomete casi doce kilómetros lineales de limpieza de cunetas en lo que va de mandato

El Ayuntamiento de Corvera ha actuado en lo que va de mandato en casi 12 kilómetros lineales de cunetas (un total de 11.919). Lo cuenta el concejal de Obras, Jorge Suárez, que abunda en los datos y especifica que el "rendimiento medio de los los equipos municipales es de 220 metros por jornada en cunetas pequeñas y 100 metros por jornada en las de mayor tamaño, con el empleo de dos tractores". De esta manera, el gobierno defiende las labores municipales en el mantenimiento de la red viaria rural y no solo en el plan de adecuación de cunetas, sino también en el desbroce de caminos públicos. Sobre este asunto, Suárez destacó que el rendimiento diario en la limpieza de caminos y sendas "oscila entre 800 y 1.000 metros", todo ello en función de las condiciones del terreno donde se actúa y la meteorología.ç

Actualmente, el Ayuntamiento acomete los trabajos de limpieza y mejora de cien metros de cunetas en la zona de Molleda Alta. Esos trabajos que el Consistorio ejecuta con medios propios municipales cuentan con una inversión que ronda los 3.000 euros. "Esta actuación en Molleda es un ejemplo más del compromiso municipal", apuntó Jorge Suárez, que visitó esta mañana los trabajos que se desarrollan en la parroquia molledana.

El objetivo del Ayuntamiento de Corvera es mantener un equilibrio en la atención a todas las parroquias con la idea de intervenir cada año en un número similar de metros lineales y con la intención de incrementar progresivamente la superficie atendida. La limpieza de cunetas, remarcan desde el Ayuntamiento, resulta fundamental para asegurar la correcta evacuación de aguas pluviales y evitar daños en la calzada, mientras que el desbroce facilita el tránsito de vehículos y peatones, contribuyendo a la accesibilidad y al bienestar de los vecinos de la zona rural.

El alcalde, Iván Fernández, defiende que el Ayuntamiento vela porque las carreteras rurales "estén en las mejores posibles". "No solo nos centramos en el asfaltado y la reparación de desperfectos, sino en el mantenimiento continuo de cunetas y caminos y lo hacemos escuchando a las vecinas y vecinos del concejo para saber cuáles son las necesidades y así poder actuar. Nuestro objetivo es seguir aumentando el ritmo de trabajo y la superficie atendida, facilitando así el día a día de los vecinos y vecinas de la zona rural y contribuyendo a la seguridad y el bienestar de todos.”

El Consistorio suele desarrollar este tipo de actuaciones de limpieza en las vías rurales durante todo el año, si bien esa labor se ejecuta con mayor intensidad entre los meses de mayo y julio coincidiendo con el mayor crecimiento de la vegetación. El gobierno anima así a la ciudadanía del concejo a detallar las incidencias y necesidades en pro de "la mejora continua, la prevención y la sostenibilidad en el entorno rural de Corvera". "Para nosotros es tan importante actuar en las calles de los barrios más poblados, como en los caminos de las zonas rurales”, concluyó Iván Fernández.