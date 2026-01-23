Corvera adquiere un nuevo tractor desbrozador con el objetivo de modernizar los recursos y mejorar la calidad de vida en el municipio

El Ayuntamiento de Corvera ha adquirido un tercer tractor desbrozador equipado con brazo lateral hidráulico con el objetivo de mejorar los servicios municipales en el entorno rural. Esta actuación ayudará al mantenimiento de caminos, cunetas y espacios públicos rurales del concejo. El Gobierno ha destinado una inversión de 115.000 euros para la compra de la nueva maquinaria, que se enmarca dentro de la estrategia para modernizar los recursos y mejorar la calidad de vida en los núcleos del municipio.

Gracias a esta nueva adquisición se permitirá la división del concejo en distintas zonas de trabajo y actuar de forma simultánea en varios puntos. De esta forma, se facilitará una mayor agilidad y eficacia en las labores de desbroce y limpieza, cumpliendo las necesidades de las zonas rurales de Corvera.

El nuevo tractor se incorporará a las tareas que ya desarrollan las brigadas verdes municipales, lo que permitirá aumentar de forma significativa los metros lineales de caminos rurales que se limpian cada año y mejorar el estado general de los espacios públicos. Además, se asignará un refuerzo en el personal con tres operarios, un tractorista y dos operarios de apoyo para ampliar la cobertura del servicio. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que "con este equipo, será la primera vez que Corvera cuente con tres tractores desbrozadores operativos al mismo tiempo, pues cuando llegamos al gobierno municipal, solo había uno con más de 25 años de antigüedad".

Con el nuevo tractor desbrozador, las brigadas municipales de limpieza y mantenimiento dan un salto cualitativo y cuantitativo, "cuidando al concejo en su conjunto", especialmente en las épocas del año en las que el crecimiento de la vegetación es más intenso debido a las condiciones climáticas.