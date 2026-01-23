La rocambolesca historia del 'caco' que intentó cobrar en ParqueAstur un boleto robado y que resultó premiado en la Lotería de Navidad y acabó pillado por la Policía

Rocambolesca operación la que ha tenido que afrontar la Comisaría de Avilés. Ni escrita por el guionista más enrevesado de Hollywood. Agentes de la Policía Nacional han conseguido detener a un hombre que asaltó una vivienda el pasado 15 de diciembre llevándose joyas, relojes y varios décimos de Navidad. Uno de ellos resultó premiado en el sorteo del día 22 y los agentes lograron detenerlo cuando intentaba cobrarlo. El presunto asaltante negó los hechos ante el juez y fue puesto en libertad.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de Miranda. Fue allí donde el ladrón, forzando una ventana, consiguió entrar en una vivienda. Se llevó como botín joyas, relojes y varios décimos de la lotería.

Robar y salir sin que le pillasen no fue el único golpe de suerte para el caco. El 22 de diciembre, en el sorteo de la lotería de Navidad, los niños de San Ildefonso cantaron el número de uno de los boletos que se había llevado de aquel domicilio en uno de los premios.

Doble golpe de suerte, debió pensar el ladrón, que seguro que en ese momento ya se puso a maquinar cómo se las podría ingeniar para cobrar el premio. Pero lo que no imaginaba era que los agentes ya estaban al tanto y montaron un dispositivo preventivo en las administraciones de Avilés y alrededores.

Una imagen del boleto

Tras semanas de pesquisas –y contando con una imagen del boleto que les facilitó el propietario–, los agentes localizaron el punto exacto donde se hizo efectivo el cobro del premio: el centro comercial ParqueAstur. La investigación reveló que el autor material del robo, consciente de que era buscado por otros delitos, no acudió personalmente a cobrar el dinero. En su lugar envió a un segundo individuo para intentar blanquear el rastro del décimo de lotería robado.

Una vez los tenían identificados, los agentes desplegaron el pasado martes, 20 de enero, un operativo que permitió su localización. El autor principal, un delincuente experimentado que ya contaba con dos órdenes de búsqueda en vigor, fue detenido y puesto a disposición judicial. El segundo implicado ha sido imputado por su colaboración necesaria en el delito.

Fuentes conocedoras del caso afirmaron a este periódico que el presunto autor del asalto negó los hechos ante el juez y fue puesto en libertad. Con esta operación, la Policía Nacional da por esclarecido el robo y destaca la importancia de denunciar detalladamente los objetos robados, lo que en este caso permitió el seguimiento y la recuperación del premio.

Esta se suma al numeroso listado de intervenciones exitosas de los agentes de la comisaría de Río San Martín. Sin ir más lejos, la semana pasada los agentes comunicaron también que habían conseguido atrapar al "ladrón del patinete", al que se relacionaba con una docena de robos en la zona de Villalegre, La Luz y Llaranes y en la zona rural de Corvera.

