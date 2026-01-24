Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para "mantener los espacios públicos en perfecto estado"

Corvera ha realizado, durante este sábado, un lavado de cara completo a diez de las calles más transitadas del concejo. El consistorio ha realizado laboras de poda y mantenimiento del arbolado urbano, actuando en 63 árboles. La inversión en estas labores asciende a casi 3.500 euros.

Los trabajos arrancaron al amanecer, en torno a las 08:00 horas, y se alargaron durante toda la mañana, hasta las 16 horas. Para el operativo se emplearon dos plataformas elevadoras y personal especializado, que se encargará tanto de las podas como de la recogida de los restos vegetales, los cuales serán trasladados a un vertedero autorizado.

"De manera periódica, el Ayuntamiento lleva a cabo podas de mantenimiento en los árboles y arbustos de todo el concejo, trabajos que realizan las brigadas verdes municipales. A éstos se suman podas especiales que no se hacen todos los años, como esta de Las Vegas, que contratamos a empresas especializadas para este tipo de trabajos. Se trata en todos los casos de mantener los árboles en buen estado para que crezcan sanos y cumplan su función, principalmente de dar sombra en las calles", explicó Jose Suárez, concejal de Obras

La programación de esta intervención responde a que el invierno es la mejor época para la poda de determinadas especies arbóreas presentes en estas calles. Las vías en las que se ha actuado son Primero de Mayo, Planetas, La Unión, Severo Ochoa, Leopoldo Alas, Rubén Darío, Alejandro Casona, Auseva, Favila y Neptuno.