Javier Quirós, nuevo secretario general de UGT en la comarca de Avilés: "Queremos seguir teniendo vidrio en Avilés. Esperamos y deseamos que se haga la inversión del horno"

Hace 24 años Javier Quirós (Las Vegas, 1980) entró en Arcelor y, casi a la vez, se afilió a la UGT. Hace nueve empezó a colaborar en la sección sindical, como miembro del comité de empresa, y ahí empezó a dar pasos dentro de ese mundo. Secretario de organización de la sección sindical de Arcelor en Avilés, secretario de organización de UGT-FICA en la comarca de Avilés… Y ahora, nuevo secretario de UGT en la comarca de Avilés. Por ello, atiende a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista en el cargo.

-¿Por qué dar el paso de liderar el sindicato en Avilés?

-La verdad que estaba centrado en la secretaría de organización, pero tocaba renovar la junta directiva y me animé a dar el paso. Tengo cierta preparación dentro de la industria y creía que estaba capacitado para hacerlo. Además, noté el respaldo de la gente.

-¿Cómo está de salud UGT en la comarca de Avilés?

-En 2025, a escala de afiliación, en la comarca de Avilés tuvimos más de quinientas personas que se acercaron al sindicato. Tanto el nivel de afiliación como los resultados electorales son nuestro peso en las mesas de negociación. Estamos contentos con el trabajo realizado, aunque queremos mejorar, porque sabemos que son dos puntos fundamentales que nos dan más fuerza y más representatividad para defender los intereses de los trabajadores.

-Sorprende esa cifra: quinientos afiliados en el último año.

-Estamos presentes en diferentes sectores, tanto en los servicios públicos como en movilidad, consumo, la Federación de Industria… A veces parece que los sindicatos tienen una imagen negativa, pero nosotros pensamos todo lo contrario. La gente se está acercando a nosotros, nos ve como un mecanismo de solución a sus problemas y de defensa de sus intereses. Eso sí, no nos queremos conformar. En ese aspecto siempre he sido muy ambicioso, mi intención obviamente es que entre todos sigamos mejorando en afiliación y elecciones.

-¿Los trabajadores jóvenes también muestra interés en su trabajo?

-Creo que la gente joven se acerca cada vez más al sindicato. Desde mi experiencia en Arcelor como en FICA lo he notado. La gente, cuando tiene una dificultad, se acerca a quien sabe que si lo podemos solucionar.

-Habla ahora de Arcelor. Parece que la empresa está apostando más por su planta en el País Vasco que por Asturias.

-No es así. Con Arcelor hay cierta incertidumbre, estamos a la expectativa de las medidas de salvaguarda que se anunciaron a finales del año 2025 y que tienen que ser aprobadas en trámite parlamentario en estos primeros seis meses del año. Son fundamentales para empezar a ver que Europa protege y defiende la industria. Eso beneficiará a las plantas asturianas. En el País Vasco hay una planta que quiere incrementar su producción, pero aquí tenemos la inversión en la acería de Gijón y desde UGT llevamos tiempo peleando para que llegue el horno eléctrico a la factoría de Avilés, lo que nos permitiría garantizar las capacidades productivas y el empleo estable y de calidad en Asturias. Abogamos a que se siga manteniendo el funcionamiento de los dos hornos altos mientras no llegue la vía eléctrica. Creemos que el futuro es halagüeño.

-¿Cómo se ve desde UGT que el Puerto de Avilés se haga con los terrenos de Baterías?

-Para nosotros lo importante es que seamos capaces de aprovechar las oportunidades que se presenten para atraer industria tractora, que sea motor de crecimiento, tanto del empleo como de la situación económica dentro de la comarca. El Puerto tiene la capacidad para llevarlo a cabo y, para nosotros, incluso sería una gestión más cercana.

-¿Cómo ve el futuro de Saint-Gobain?

-Queremos seguir teniendo vidrio en Avilés. Para nosotros es un sector muy importante. Esperamos y deseamos que se haga la inversión del horno para garantizar el futuro, porque es una empresa que genera buenos empleos de trabajo.

-En su primer discurso habló también de las inversiones de Fertiberia.

-Además de que llegue nueva industria, es importante que las que ya están sigan con una política de inversiones fuerte. En Fertiberia es importante que se acometa una inversión para la planta de ácido nítrico, que dotara de futuro y estabilidad a la empresa.

-Uno de los puntos que más incertidumbre genera en la comarca es Windar.

-Windar puede estar atravesando alguna dificultad como en parte en consecuencia por la guerra comercial desatada por Trump, pero confiamos en que va a seguir hacia adelante. El proyecto de los terrenos de Alcoa se ha retrasado levemente, pero es una empresa fundamental para la comarca de Avilés.

-También habló en su discurso, tras ser elegido nuevo secretario general del sindicato en la comarca, de impulsar un turismo sostenible. ¿Cómo se logra?

-La comarca de Avilés no es ajena al auge turístico que está siendo un motor de crecimiento del empleo y eso hay que valorarlo positivamente, pero tenemos que apostar por un turismo de calidad, que mantenga un equilibrio entre la actividad turística y el acceso a la vivienda a precios asequibles.

-Mariví Monteserín le tiro un capote en el congreso del viernes respecto a la renovación del acuerdo Avilés Innova. ¿Está en la misma clave?

Noticias relacionadas

-Para nosotros la concertación social es fundamental porque a través de ella contribuimos a definir políticas de empleo, formación, vivienda e industria, promoviendo un desarrollo económico que combina crecimiento, estabilidad y protección social. Con ese acuerdo logramos que los avances en derechos laborales y sociales no se queden en el tintero y que lleguen al conjunto de la ciudadanía.