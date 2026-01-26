Corvera apuntala las fiestas populares y eleva un 10% las ayudas a las asociaciones en el concejo

El Ayuntamiento de Corvera se ha reunido este lunes con todas las asociaciones de vecinos y festejos del municipio con el fin de coordinar la organización del calendario festivo y reforzar su colaboración. En el encuentro, el Consistorio ha informado sobre las subvenciones que conceden, destinadas a apoyar su actividad y que, como novedad, este año su cuantía ha incrementado en un 10% con respecto a la del año pasado.

Durante la reunión se trataron temas como evitar que coincidan las fechas festivas de los distintos barrios y pueblos de Corvera. Asimismo, se trató asegurar que el Ayuntamiento no organice eventos municipales que coincidan o compitan con las celebraciones organizadas por cada una de las asociaciones. Otro de los principales objetivos es, con estas juntas, mejorar la coordinación interna y establecer un protocolo común para la tramitación de permisos, documentación y solicitudes necesarias para la celebración de los festejos.

Otro punto a tratar fueron las cuantías de las subvenciones municipales destinadas a apoyar su actividad. En total, el Ayuntamiento de Corvera destinará 32.400 euros a las asociaciones de festejos y 21.00 euros a las asociaciones de vecinos. Más allá del incremento del 10% con respecto al año pasado, se trata de un incremento del 61% más en los últimos cinco años. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que "El aumento progresivo de las subvenciones es una muestra clara de la prioridad que damos al apoyo a quienes trabajan por la cohesión social y la participación vecinal".

En el encuentro se reunieron el alcalde de Corvera, la vicealcaldesa, Patricia Suárez, el concejal de Cultura, José Luis Montes, y el concejal de Festejos, Rafael Alonso, por parte de la corporación municipal. También asistieron los representantes de asociaciones de vecinos y fiestas y personal técnico municipal. Fernández subrayó que "desde el Ayuntamiento queremos estar al lado de las asociaciones, escucharlas y facilitarles las cosas, porque su labor es clave para mantener un municipio vivo, participativo y con identidad propia".