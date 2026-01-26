La Escuela de Natación Corvera destaca en el Campeonato de Asturias y suma una convocatoria con la selección asturiana
Nueve nadadores del club compitieron en 25 pruebas, logrando plata para Álvaro Cerro y la convocatoria de Alejandro Menéndez con la selección asturiana
La Escuela Natación Corvera asistió el pasado fin de semana al Campeonato de Asturias en las categorías infanti, junior y senior, donde participaron los mejores nadadores del Principado. El club del concejo llevó en total a 9 nadadores, que compitieron en 25 pruebas a lo largo del campeonato.
A nivel individual destacó la actuación de Álvaro Cerro, que logró el subcampeonato de Asturias a la prueba de 1.500 metros libres tanto en categoría absoluta como en categoría junior, siendo una de las pruebas más exigentes de todo el programa.
Por otra parte, el club está de enhorabuena por la reciente convocatoria de Alejandro Menéndez con la selección asturiana, que participará en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en categoría alevín. Se disputará a finales de febrero en Málaga y competirá en las pruebas de 800 y 400 metros libres.
Asimismo, el próximo viernes 31 se celebrará la Gala del Deporte en Corvera y el club estará representado por varios deportistas del club. Por la sección de natación acudirán Noel Jaume, Daniel Muñiz y Beatriz Botana. Por triatlón estarán Adrián Cerro, Álvaro Cerro, Andrea Trigo, Manuel Pozuelo y Álvaro González.
