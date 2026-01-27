Corvera renueva su compromiso con Unicef y consolida su apuesta por la infancia

El Ayuntamiento de Corvera ha firmado hoy la renovación del convenio con Unicef que permite al municipio mantener el reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia. Esta distinción pone en valor el compromiso municipal con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incorporando sus necesidades y opiniones a las políticas públicas locales, a través de planes específicos, como el Plan de Infancia, y órganos estables de participación.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha destacado que “renovar este reconocimiento no es solo un sello, es una responsabilidad que asumimos como Ayuntamiento”. En este sentido, subrayó que “es algo que nos compromete y que nos pone deberes también como administración”. Dirigiéndose especialmente a los más jóvenes ha comentado que “ser Ciudad Amiga de la Infancia implica escuchar, planificar y actuar con coherencia Y que con el tiempo veáis que vuestras propuestas, vuestras aportaciones son escuchadas y que importan. Y que no es que seáis el futuro, es que el presente ya es vuestro.” Recordó que el municipio lleva años desarrollando acciones concretas en ámbitos como el ocio educativo, el deporte base, la mejora de espacios públicos y el apoyo a la educación, siempre con la participación directa de niños, niñas y jóvenes.

Por su parte, el presidente del Comité Unicef de Asturias, Ignacio Calviño, ha destacado que el convenio que se ha firmado: “es un papel, pero es un papel muy importante, porque ahora está estamos firmando la obligación para los próximos cuatro años de que tanto la concejala, como la alcaldía, como todos los adultos, escuchen. Una cosa que es muy importante es decirles sí, pero otra cosa es la obligación que tienen es escucharlos. Y ese es el papel de lo que estamos firmando ahora para próximos cuatro años, que tienen la obligación de escuchar a la infancia y a la juventud”.

La firma del acuerdo ha tenido lugar este martes y ha contado con la presencia del alcalde de Corvera, Iván Fernández, y del presidente del Comité de Unicef Asturias, Ignacio Calviño. Al acto también han asistido la vicealcaldesa y concejala de Juventud, Patricia Suárez; técnicas municipales vinculadas a educación social, juventud y al Plan de Infancia; así como los tres jóvenes representantes del Instituto de Corvera, que son miembros del Consejo Escolar y corresponsales juveniles.

Corvera de Asturias forma parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia desde julio de 2021, una iniciativa impulsada por Unicef en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y la FEMP. Este reconocimiento sitúa al concejo entre los municipios que priorizan la calidad de vida y los derechos de la infancia, entendiendo que el progreso de los más jóvenes es, también, el progreso de toda la sociedad.