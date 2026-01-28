La cancha polideportiva de La Molleda cobra nueva vida "para un uso más cómodo y continuado" con una inversión de 200.000 euros

Las obras de mejora en la cancha polideportiva de la parroquia de la Molleda en Corvera ya han concluido. El Ayuntamiento puso en marcha esta actuación con el objetivo de sustituir el sistema de cierre de la pista polideportiva y la ampliación del local de servicios complementarios. La inversión total ha sido de 200.000 euros, de los cuales se destinaron 134.000 euros al cierre de la pista y 66.000 a la caseta.

En la pista polideportiva se ha llevado a cabo la sustitución completa del cierre perimetral existente por uno nuevo de mayor calidad, conservando la misma geometría y volumen. El nuevo cerramiento se resuelve mediante la combinación de una franja superior fija de emparrillado metálico y una franja inferior con cortina de menor altura, concebida para proteger la pista frente a las inclemencias meteorológicas y, en particular, del viento persistente del valle, favoreciendo así un uso más cómodo y continuado a lo largo de todo el año.

Por otro lado, las actuaciones en el edificio auxiliar resultaron con la completa renovación del mismo. Los informes técnicos destacaban las malas condiciones de la construcción y la recomendación era demolerlo. Entonces, la decisión tomada fue sustituir la caseta por una nueva, donde se ha creado una zona de vestuarios más cómoda y funcional junto a una zona de aseo y un espacio para almacén.

Noticias relacionadas

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, aseguró que se trataba de "una actuación muy necesaria y esperada por los vecinos y vecinas de Molleda, pues se trata de un espacio muy utilizado durante todo el año. Ahora se puede disfrutar en mejores condiciones también en los meses de frío y lluvia".