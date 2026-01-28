Diego Baeza actualiza las cifras de su futura inversión millonaria en el Real Avilés: "No somos una ONG"

Cincuenta millones de euros. Esa es la inversión total que tiene planeada Diego Baeza, presidente del Avilés, para sus dos proyectos estrella: la ciudad deportiva, que pretende instalar en Corvera, y el nuevo Suárez Puerta. El gijonés ha actualizado esta cifra en una entrevista en la cadena Cope. Según sus palabras, para la instalación en el concejo corverano se destinarán 32 millones, mientras que los otros 18 irán para el feudo avilesino.

"Para poder realizar la inversión que queremos hacer necesitamos unas garantías. Nadie es una ONG. Todo el mundo quiere que le vuelva su capital", detalló Baeza sobre la concesión del estadio, de titularidad municipal. Además, el blanquiazul confirmó que la inversión en la ciudad deportiva de Corvera ha crecido, en los últimos años, de los 15 millones a los 32 que se prevén en la actualidad. En el Suárez Puerta también han aumentado los números, pasando de los 14 a los 18 que maneja en la actualidad.

Todo esto llega alrededor de la polémica por el estado del césped del Suárez Puerta. El propio Baeza aseguró, el pasado lunes, que el Ayuntamiento aún no había abonado los 120.000 euros estipulados en el contrato de patrocinio de la camiseta del club, algo que reveló LA NUEVA ESPAÑA. "Estoy seguro de que van a pagar, pero esto complica un poco la situación", señaló.

Además, al no tener todavía la concesión para el uso del estadio en regla, el gijonés calificó de "absurdo" invertir un millón de euros en arreglar el campo. “Si tuviese una concesión como queremos y se nos dejase hacer lo que tenemos voluntad, pues a lo mejor sí que se hace, pero es que tampoco puedo hacer más”, señaló. El dirigente insistió en que el club no está en disposición de asumir una inversión de entre 800.000 y 1.000.000 de euros “en algo que no es suyo y que no sabe si va a poder gestionar”