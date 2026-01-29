Corvera y Gozón celebran este viernes 30 sus respectivas galas del deporte

Corvera y Gozón celebran este viernes día 30 sus respectivas galas del deporte, en las que reconocerán la labor de sus atletas durante el pasado año. Entre ambos concejos distinguirán a más de trescientas personas que han demostrado su constancia y logros deportivos, si bien la mayoría pertenecen al concejo corverano ya que la gala gozoniega premia a algo más de una veintena.

El acto de Luanco se desarrollará a partir de las 19.00 horas en el instituto Cristo del Socorro y el de Las Vegas, será media hora más tarde en el polideportivo Toso Muñiz. Ambas galas reunirán a los más destacados representantes del presente y del futuro del deporte comarcal en el que no solo se destacan los resultados sino también la dedicación y el compromiso con el deporte.

Con la celebración de esta gala, el Ayuntamiento de Corvera quiere poner en valor la importancia del deporte como herramienta de cohesión social, formación en valores y promoción de hábitos de vida saludables. Son numerosos los ejemplos de grandes deportistas que se han formado en el municipio y que, con su trayectoria, demuestran que el ADN del deporte asturiano tiene en los corveranos uno de sus pilares fundamentales. El homenaje del próximo viernes servirá, además, para reconocer públicamente el esfuerzo diario que realizan deportistas, entrenadores, clubes y familias a lo largo de cada temporada. La gala, conducida por el periodista Borja Pino y presidida por el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

"Creemos que es necesario reconocer el trabajo y el sacrificio y animamos a todos los que practiquen deporte que luchen por sus sueños y disfruten de lo que hagan", indicó la concejala gozoniega de Deportes, Mariana García sobre el acto que se desarrollará este viernes en Luanco.