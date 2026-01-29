El Llar de Las Vegas acogerá el acto central de la comarca para conmemorar el día de las personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Corvera mantendrá este año su colaboración con la Difac, que es la asociación de discapacitados físicos de Avilés y comarca, para continuar así con el convenio suscrito en 2024, un acuerdo que incluye el desarrollo de acciones de inclusión social, autonomía personal y sensibilización en el ámbito de la discapacidad. Entre las acciones ya concretadas y surgidas de la reunión celebrada este jueves en Corvera, Difac y el Ayuntamiento de Corvera promoverán una exposición fotográfica con motivo del 8 de marzo, que es el día internacional de las mujeres, y centrada en mujeres con discapacidad empoderadas. El acuerdo incluye también la puesta en marcha de dos sesiones de actividades inclusivas dentro del programa de la Escuela de vacaciones del concejo, así como una acción específica con motivo del 3 de diciembre, jornada internacional de las personas con discapacidad. El teatro El Llar de Las Vegas, acogerá precisamente el acto central de ese día a escala comarcal.

Según detalló la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, el acuerdo con Difac se basa en dar continuidad a "una línea de trabajo conjunta centrada en la atención, el acompañamiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como en la concienciación social y educativa en materia de accesibilidad e igualdad de oportunidades". "El convenio permite seguir avanzando en políticas de inclusión real, apoyando tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y reforzando la sensibilización de la sociedad en su conjunto", añadió. .

El acuerdo permite la realización de talleres de inclusión y autonomía mediante información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, talleres de sensibilización en centros educativos, actividades de sensibilización, divulgación y accesibilidad dirigidas a la ciudadanía, así como un taller de salud y rehabilitación psicológica. Además incluye otras actuaciones vinculadas a la sensibilización social y a la defensa de los intereses sectoriales del colectivo.

Noticias relacionadas

El acuerdo contempla una aportación municipal de 4.500 euros anuales, que permitirá garantizar la continuidad de estas actuaciones y reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Corvera con la inclusión social, la igualdad y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.