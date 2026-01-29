El Llar de Las Vegas acogerá el acto central de la comarca para conmemorar el día de las personas con discapacidad
El Ayuntamiento de Corvera y Difac refuerzan su colaboración para "seguir avanzando en políticas de inclusión real", sostiene la vicealcaldesa Patricia Suárez
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera mantendrá este año su colaboración con la Difac, que es la asociación de discapacitados físicos de Avilés y comarca, para continuar así con el convenio suscrito en 2024, un acuerdo que incluye el desarrollo de acciones de inclusión social, autonomía personal y sensibilización en el ámbito de la discapacidad. Entre las acciones ya concretadas y surgidas de la reunión celebrada este jueves en Corvera, Difac y el Ayuntamiento de Corvera promoverán una exposición fotográfica con motivo del 8 de marzo, que es el día internacional de las mujeres, y centrada en mujeres con discapacidad empoderadas. El acuerdo incluye también la puesta en marcha de dos sesiones de actividades inclusivas dentro del programa de la Escuela de vacaciones del concejo, así como una acción específica con motivo del 3 de diciembre, jornada internacional de las personas con discapacidad. El teatro El Llar de Las Vegas, acogerá precisamente el acto central de ese día a escala comarcal.
Según detalló la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, el acuerdo con Difac se basa en dar continuidad a "una línea de trabajo conjunta centrada en la atención, el acompañamiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como en la concienciación social y educativa en materia de accesibilidad e igualdad de oportunidades". "El convenio permite seguir avanzando en políticas de inclusión real, apoyando tanto a las personas con discapacidad como a sus familias y reforzando la sensibilización de la sociedad en su conjunto", añadió. .
El acuerdo permite la realización de talleres de inclusión y autonomía mediante información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, talleres de sensibilización en centros educativos, actividades de sensibilización, divulgación y accesibilidad dirigidas a la ciudadanía, así como un taller de salud y rehabilitación psicológica. Además incluye otras actuaciones vinculadas a la sensibilización social y a la defensa de los intereses sectoriales del colectivo.
El acuerdo contempla una aportación municipal de 4.500 euros anuales, que permitirá garantizar la continuidad de estas actuaciones y reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Corvera con la inclusión social, la igualdad y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Misterioso hallazgo de un vehículo, sin conductor, en el fondo de un canal cerca de la ría de Avilés
- Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
- La Policía Nacional pilla al 'ladrón de la lotería premiada' de Avilés: había robado un décimo que resultó agraciado en el sorteo y fue cazado tras cobrarlo
- Dos horas sin poder entrar a casa a cuenta de un aparatoso incendio: el fuego calcina dos vehículos en un garaje y obliga a desalojar dos portales del barrio del Nodo en Avilés, con un amplio despliegue policial y de Bomberos
- Seis heridos tras invadir un turismo un carril bus en la avenida de los Telares en Avilés
- La gran tienda outlet que arrasa en su regreso a Asturias con marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Fue una escena de terror': el relato de Isaac Jiménez, uno de los afectados por el incendio en un garaje de Avilés