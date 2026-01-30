Corvera distingue a sus campeones

"Hoy este polideportivo Toso Muñiz (de Las Vegas) no es solo un recinto deportivo, hoy es un corazón que late fuerte. Hoy se celebra algo mucho más grande que las medallas o los títulos, se celebra el esfuerzo, la constancia, la convivencia y el orgullo de pertenecer a una comunidad que cree profundamente en el deporte". Eso expresó el alcalde, Iván Fernández, al principio de la gala del deporte de Corvera, que cumple 35 años "reconociendo talento y valores y demostrando que en el concejo, el deporte no es postureo sino una seña de identidad". Dijo eso después de las intervenciones de Jesús Alberto González, director de Fertiberia, que abrió el acto y Enrique Rodríguez, director general de Promoción de la Autonomía Personal que acudió en representación del Principado.

Corvera rindió homenaje a casi trescientos deportistas del concejo de diecinueve disciplinas diferentes en una gala que fue presentada por el periodista Borja Pino, que reconoció los méritos de atletas, nadadores, ciclistas, deportistas que practican artes marciales como kárate y twaekondo, triatlón, piragüismo, gimnasia rítmica, lucha, tenis de mesa, petanca, tiro con arco, fútbol, jugadoras de voleibol, remo, tiro olímpico y balonmano. En total, esos deportistas representan a un total de treinta clubes, de los que catorce tiene su sede social en Corvera, "donde el deporte es accesible, diversos, vivo y profundamente humano".

La cita reunió en el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas a cientos de personas. Los deportistas galardonados estuvieron arropados por familiares y amigos en un concejo que siempre ha defendido que el deporte "está en el ADN de Corvera" bien sea en una cancha, en una pista de atletismo o con los remos sobre el pantano de Trasona en un mundo "donde hay cansando, lesiones, nervios, pero también hay alegría, compañerismo, superación y dignidad".