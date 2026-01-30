Corvera distingue a sus campeones
El concejo reconoce "el talento y los valores" de casi 300 deportistas en un acto celebrado en el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas
I. G.
"Hoy este polideportivo Toso Muñiz (de Las Vegas) no es solo un recinto deportivo, hoy es un corazón que late fuerte. Hoy se celebra algo mucho más grande que las medallas o los títulos, se celebra el esfuerzo, la constancia, la convivencia y el orgullo de pertenecer a una comunidad que cree profundamente en el deporte". Eso expresó el alcalde, Iván Fernández, al principio de la gala del deporte de Corvera, que cumple 35 años "reconociendo talento y valores y demostrando que en el concejo, el deporte no es postureo sino una seña de identidad". Dijo eso después de las intervenciones de Jesús Alberto González, director de Fertiberia, que abrió el acto y Enrique Rodríguez, director general de Promoción de la Autonomía Personal que acudió en representación del Principado.
Corvera rindió homenaje a casi trescientos deportistas del concejo de diecinueve disciplinas diferentes en una gala que fue presentada por el periodista Borja Pino, que reconoció los méritos de atletas, nadadores, ciclistas, deportistas que practican artes marciales como kárate y twaekondo, triatlón, piragüismo, gimnasia rítmica, lucha, tenis de mesa, petanca, tiro con arco, fútbol, jugadoras de voleibol, remo, tiro olímpico y balonmano. En total, esos deportistas representan a un total de treinta clubes, de los que catorce tiene su sede social en Corvera, "donde el deporte es accesible, diversos, vivo y profundamente humano".
La cita reunió en el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas a cientos de personas. Los deportistas galardonados estuvieron arropados por familiares y amigos en un concejo que siempre ha defendido que el deporte "está en el ADN de Corvera" bien sea en una cancha, en una pista de atletismo o con los remos sobre el pantano de Trasona en un mundo "donde hay cansando, lesiones, nervios, pero también hay alegría, compañerismo, superación y dignidad".
Galardonados en la gala del deporte de Corvera
Atletismo
- Erika Gómez Morón (C.B.D. Ciudad de Lugones)
- Enol González Riestra (Asociación Atlética Avilesina)
- Eva Serrano Benavides (Escuela Multideportes)
- Laura Serrano Benavides (Escuela Multideportes)
- Claudia Castro Arango (Escuela Multideportes)
- Eluney López Folgueiras (Escuela Multideportes)
- Claudia Loredo López (Escuela Multideportes)
- Mateo Noriega Muñiz (Escuela Multideportes)
- Lucas Falgán García (Escuela Multideportes)
- Pelayo Justo Méndez (Escuela Multideportes)
- Unai Villasante Ortega (Escuela Multideportes)
Lucha, Judo y Balonmano
- Adrián Martínez González (Colegio San Fernando)
- Nicolás Fernández Puertas (Judo Avilés)
- Julio Belver Gutiérrez (Ademar León)
Ciclismo
- Helena Álvarez Sesar (Sin Club especificado)
- Ania Muñiz Rodríguez (PCM Team Oviedo)
- Enol Muñiz Rodríguez (PCM Team Oviedo)
- Alejandro García Galán (Escuela Ciclismo Carreño)
Triatlón y Natación
- Alejandro Cerro Cambero (Sin Club especificado)
- Adrián Cerro Castro (Escuela Natación)
- Álvaro Cerro Castro (Escuela Natación)
- Andrea Trigo Albarrán (Escuela Natación)
- Álvaro González López (Escuela Natación)
- Manuel Pozuelo Pérez (Escuela Natación)
- Miguel Arbesú Ramos (Escuela Natación)
- Noel Jaume García (Escuela Natación)
- Daniel Muñiz Gómez (Escuela Natación)
- Beatriz Botana Fernández (Escuela Natación)
- Arbidel González Álvarez (E.N. Barcelona)
Tenis de Mesa
- Jesús Patrana Jano (Corveratur T.M.)
- Ángela Pastrana García (Corveratur T.M.)
- Claudia Pérez Redurello (Corveratur T.M.)
- Óliver Martínez Pérez (Corveratur T.M.)
- Paula Escribano Pérez (Corveratur T.M.)
- Lidia Martín Cotarelo (Corveratur T.M.)
- Jenaro Busto Santos (Corveratur T.M.)
- Macus Andreas Prittwitz (Corveratur T.M.)
- Leticia Rodrígues de Sousa (Corveratur T.M.)
Karate
- María Rosario Peña Martín (Karate Avilés)
- Pelayo Templado García (Karate Corvera)
- Álvaro Fernández Gutiérrez (Karate Corvera)
- Marcos León (Karate Corvera)
- Diego Gallinar Alonso (Karate Corvera)
- Miranda Templado García (Karate Corvera)
- Adrián Castaño Díaz (Karate Corvera)
- Illán Suárez Solís (Karate Corvera)
- Daniela Cernuda Suárez (Karate Corvera)
- Irene Obaya Maestro (Karate Corvera)
- Enol Suárez Granda (Karate Corvera)
- Gabriel del Estal Chanbtavikan (Karate Corvera)
- Carlos León de Marricurrena (Karate Corvera)
Piragüismo (Sección Asturias Dragón Boat)
- Octavio Fernández Rodríguez (Asturias Dragón Boat)
- Francisco González Fernández (Asturias Dragón Boat)
- Emiliano Alonso Granda (Asturias Dragón Boat)
- Montserrat Majado Villaverde (Asturias Dragón Boat)
- Vanesa Álvarez Castro (Asturias Dragón Boat)
- David García Fernández (Asturias Dragón Boat)
- Danilo Díaz Solanieva (Asturias Dragón Boat)
- Mª Loreto Quintana Pérez (Asturias Dragón Boat)
- Pergerto Niño González (Asturias Dragón Boat)
- Faustino G. Álvarez Rodríguez (Asturias Dragón Boat)
- Andrés Fernández Barbón (Asturias Dragón Boat)
- Diego Fernández Hevia (Asturias Dragón Boat)
- Francisco José Sánchez Arrojo (Asturias Dragón Boat)
- Luciano Bertoa Rama (Asturias Dragón Boat)
- Rubén Martínez Alegre (Asturias Dragón Boat)
- María Begoña Pérez Martínez (Asturias Dragón Boat)
- Jesús Rubén Leal Vaquero (Asturias Dragón Boat)
- Lía Fernández Gómez (Asturias Dragón Boat)
- Mª Jesús Grana Fernández (Asturias Dragón Boat)
- Mª Covadonga Noriega López (Asturias Dragón Boat)
- Felicitas Eladia Curto García (Asturias Dragón Boat)
- Mª Mercedes Fernández Gómez (Asturias Dragón Boat)
- Mª Carmen Ortiz Toraño (Asturias Dragón Boat)
- Natividad Alonso Soldado (Asturias Dragón Boat)
- Mónica Corrales Marbán (Asturias Dragón Boat)
- Mª Paloma Pérez Martínez (Asturias Dragón Boat)
- Noelia Sánchez Riesgo (Asturias Dragón Boat)
- Mª del Carmen Fernández Gómez (Asturias Dragón Boat)
- Pedro González Santos (Asturias Dragón Boat)
- Fco. Javier Arestegui Artime (Asturias Dragón Boat)
- Julio César García García (Asturias Dragón Boat)
- Anabel Gómez Morte (Asturias Dragón Boat)
- Natalia Rubio González (Asturias Dragón Boat)
- Ana Belén Cabaleiro Armesto (Asturias Dragón Boat)
- Victoria Peña Melón (Asturias Dragón Boat)
- María José Rubio Suárez (Asturias Dragón Boat)
- Jesús Manuel Otero Fernández (Asturias Dragón Boat)
- Juan José Muñiz Pérez (Asturias Dragón Boat)
- Manuel Ángel López Novas (Asturias Dragón Boat)
- Sergio Menéndez Zamanillo (Asturias Dragón Boat)
- Ana Isabel Niño Santos (Asturias Dragón Boat)
- Enrique Yáñez Piñera (Asturias Dragón Boat)
- Manuel Adolfo Alonso López (Asturias Dragón Boat)
- Fco. Jesús Magdaleno Rodríguez (Asturias Dragón Boat)
- Kirsi Marica Lund Hakkarainen (Asturias Dragón Boat)
- Mª Dolores Quintela Reino (Asturias Dragón Boat)
- Josefina García Méndez (Asturias Dragón Boat)
- Albar Otero Montero (Asturias Dragón Boat)
- Marina González Serrano (Asturias Dragón Boat)
- Joseph Busto Fraile (Asturias Dragón Boat)
- Leticia Fernández Torres (Asturias Dragón Boat)
- Israel Fueyo Torrijos (Asturias Dragón Boat)
- Juana Fernández Busto (Asturias Dragón Boat)
- Juan Ignacio Méndez Fernández (Asturias Dragón Boat)
- Noelia Madero Sánchez (Asturias Dragón Boat)
- Rocío González Suárez (Asturias Dragón Boat)
- Julia Rosa Argüelles García (Asturias Dragón Boat)
- María Jesús Avelló López (Asturias Dragón Boat)
- Mayte López González (Asturias Dragón Boat)
Piragüismo (Sección Náutico Ensidesa)
- José María Pariente Nogueras (Náutico Ensidesa)
- Mateo Dopazo Rodríguez (Náutico Ensidesa)
- Teo Delgado Abeledo (Náutico Ensidesa)
- Isaac Barrio Moreno (Náutico Ensidesa)
- Lucía Álvarz Martínez (Náutico Ensidesa)
- José Manuel Rodríguez Fernández (Náutico Ensidesa)
- Daniel Sáiz Carbajal (Náutico Ensidesa)
- Eydan Fernández Herías (Náutico Ensidesa)
- Xania Miranda Cardona (Náutico Ensidesa)
- Nikole Álvarez Arias (Náutico Ensidesa)
- Abel Fernández Castro (Náutico Ensidesa)
- Adrián Castro Raíndo (Náutico Ensidesa)
- Nicolás Piriz Estévez (Náutico Ensidesa)
- Julio César Martínez Villaverde (Náutico Ensidesa)
- Enol González Balado (Náutico Ensidesa)
- Sofía González Balado (Náutico Ensidesa)
- Mateo Pariente Camblor (Náutico Ensidesa)
- Darío García Hermida (Náutico Ensidesa)
- Martina Roces Lombardero (Náutico Ensidesa)
- Alba Menéndez García (Náutico Ensidesa)
- María Pérez Sánchez (Náutico Ensidesa)
- Candela Obaya García (Náutico Ensidesa)
- Rocío Robles Núñez (Náutico Ensidesa)
- Daniela Justo Cuiñas (Náutico Ensidesa)
- Virginia Iglesias Galaz (Náutico Ensidesa)
- Lucía Iglesias Galaz (Náutico Ensidesa)
- Alejandro García Zapico (Náutico Ensidesa)
- Martina Troitiño González (Náutico Ensidesa)
- Sonia Ferrero González (Náutico Ensidesa)
- Lucía Arias Fernández (Náutico Ensidesa)
- Andrea Valella Robles (Náutico Ensidesa)
- Mateo Ruiz Maldonado (Náutico Ensidesa)
- Jorge Alonso Justo (Náutico Ensidesa)
- Daniela Domíguez Alonso (Náutico Ensidesa)
- Hugo Domínguez Alonso (Náutico Ensidesa)
Otros Piragüismo (Club de Mar y otros)
- Marco García Fernández (Fertiberia Atlética)
- Nicolás García Fernández (Fertiberia Atlética)
- Ramón González Rodríguez (Club de Mar de Avilés)
- Adrián González Muñiz (Club de Mar de Avilés)
- María Yolanda Muñiz Rodríguez (Club de Mar de Avilés)
- Beatriz Manchón Portillo (Club de Mar de Avilés)
- María Estébanez Pulido (Club de Mar de Avilés)
- Laia Santos Estébanez (Club de Mar de Avilés)
- Alex García Lund (Gorilas de Candás)
Petanca
- David Martín (Club Petanca Corvera)
- José Muñoz (Club Petanca Corvera)
- Sergio Rodríguez-Solís (Club Petanca Corvera)
- Luis Soto (Club Petanca Corvera)
- Aisha Lagares (Club Petanca Corvera)
- Enrique Soto (Club Petanca Corvera)
- David Soto (Club Petanca Corvera)
- Nadia Soto (Club Petanca Corvera)
- Inocencio Rodrígue-Solís (Club Petanca Corvera)
- Catherine Soto (Club Petanca Villa de Avilés)
- Luis Ángel López Crespo (Club Petanca Máfer)
- José María Sarabia Baides (Club Petanca Máfer)
Tiro con Arco
- Aldara Valdés Yánez (Arcoastur)
- Clement Leprince (Arcoastur)
- Daniel Granda González (Arcoastur)
- Diego Conde Collar (Arcoastur)
- Diego Ortiz García (Arcoastur)
- Emilio José Conde Ronderos (Arcoastur)
- Hernán Freire Suárez (Arcoastur)
- Lucía Conde Agudín (Arcoastur)
- Marcos Reglero Martínez (Arcoastur)
- María Belén Arias Bulnes (Arcoastur)
- Miguel Menéndez de Ves (Arcoastur)
- Paula Álvarez González (Arcoastur)
- Pelayo Formoso Pérez (Arcoastur)
- Sara Conde Collar (Arcoastur)
- Sergio Suárez Calmaestra (Arcoastur)
- Yago Revuelto López (Arcoastur)
- Secundino Ródríguez González (Arcoastur)
- Martín García Alzueta (Arkeros Corvera)
- Mateo Álvarez Planillo (Arkeros Corvera)
- Marcos García Alzueta (Arkeros Corvera)
- Jonay Pereira Fernández (Arkeros Corvera)
- Alana Romero Antomil (Arkeros Corvera)
- Adrián Prada Montamarta (Arkeros Corvera)
- María Garcia Menéndez (Arkeros Corvera)
- Verónica Granado Fernández (Arkeros Corvera)
- Mª Pilar González Menéndez (Arkeros Corvera)
Taekwondo
- Olivia Pereda Yáñez (Club Deportivo Seo)
- Martina de la Paz Vázquez (Club Deportivo Seo)
- Leyre Pena Gutiérrez (Club Deportivo Seo)
- Karmen Ania Mencías (Club Deportivo Seo)
- Martín García Rodríguez (Club Deportivo Seo)
- Jairo García Orellana (Club Deportivo Seo)
- Erik Velasco González (Club Deportivo Seo)
- Ramón García Villalobos (Club Deportivo Seo)
- Daniel Ribao Amor (Club Deportivo Seo)
- Ana Niuyen Fernández Alba (Club Deportivo Seo)
- Valeria Carrasco Abeijón (Club Deportivo Seo)
- Alba Santos Díaz (Club Deportivo Seo)
- Mara García Villaraco (Club Deportivo Seo)
- Iker Ania Mencía (Club Deportivo Seo)
- Eloy Cardín Braña (Club Deportivo Seo)
- Daniel Suárez Amboage (Club Deportivo Seo)
- Elisa Ferrero Méndez (Club Deportivo Seo)
- Lena Suárez Prieto (Club Deportivo Seo)
- Alba María Mourelo Rey (Club Deportivo Seo)
- Héctor García Villaraco (Club Deportivo Seo)
- Luis Rafael Muñíz (Club Deportivo Seo)
- Juan Baustista García Villaraco (Club Deportivo Seo)
- Pablo Menéndez Rubio (Club Deportivo Seo)
Fútbol y Gimnasia Rítmica
- Pablo Menéndez Agudín (Real Oviedo)
- Álvaro Menéndez Agudín (Real Oviedo)
- Nayara Vázquez (Gimnasia Rítmica Corvera)
- Noelia Moya (Gimnasia Rítmica Corvera)
- Deva Fernández (Gimnasia Rítmica Corvera)
- Vanesa Román (Gimnasia Rítmica Corvera)
Voleibol (A.D. Los Campos)
- Naia Boutureira García
- Candela Garabaya Arias
- María González Varela
- Nora García Solís
- Marina Mateos García
- Adela Rodríguez Bustio
- Carla Suárez Molpeceres
- Valeria Velasco Barros
- Adriana Fraga Valle
- Carla Fernández Pulido
- Alicia Martín Cotarelo
- Leire Iglesias Iglesias
- Celia San Miguel Boutureira
- Sofía Alonso Alonso
- Lucía Alonso González
- Alba González Varela
- Nayala Sánchez García
- Naila Urbina Lestón
- Lucía Iglesias García
- Iria Vila Quintana
- Henar Fernández Blanco
- Judith García Menéndez
- Noelia Martínez Martínez
- Carolina Cuevas Cifuentes
- Alba Fernández Palacio
- Nerea García Cibanal
- Elvia García García
- Julia Jiménez Fernández
- Cecilia Montes Pintos
- Natalia Peña García
- María Rivas Pérez
- Alba Sánchez Merino
- Adrián Iglesias Iglesias
- Daniel Ariza Fernández
Remo (Grupo Corvera de Remo)
- Celia Ondina López
- Daniela Gulley Rodríguez
- Enol Díaz González
- Julia García Casariego
- Lucas Fernández Llorente
- Nico Toussaint Romero
- Sebastian Roczniak
- Marcos Porto Pereira
- Estrella Folgar Álvarez
- Andrea Fuente Nalda
- Marina Ibáñez Badía
- Diego Fernández Fernández
- Carlos Otero Peña
- Eugenio Fernández Fernández
- Pablo Rodríguez Fernández
- Bernabé Arias Martín
- Anna González Calvo
- Alberto Domínguez Lorenzo
- Mayte Domínguez Lorenzo
- Rubén Álvarez Hoyos
- Haydée Álvarez Hoyos
- Verónica Rodríguez Pulido
- Bárbara González Pérez
- Bernardo García Carreño (Club de Mar Castropol)
- Ernesto López Martín (Club de Mar Castropol)
Tiro Olímpico (Tiro Ensidesa Trasona)
- José Antonio Álvarez Iglesias
- Jorge Vicente Cueto González
- Francisco Benavente Mélendez
- Fernando Gabino de Diego
- Adán Fernández Blanco
- Pedro Conrado Fernández
- Avelino Galán Menéndez
- Agustín López Martínez
- Maximino Javier Miranda González
- Francisca López Macayo
- Samuel Diego de Bustos
- David García Fidura
- Cristian Canga Fernández
- Marino Canga Rodríguez
- Ángel Salvador Quiñones Cabrales
- Benigno Rodríguez González
- Juan Carlos Díez Marchena
