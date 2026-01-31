Pintar, plantar flores y mantener espacios públicos: las tareas para las que Corvera busca trabajadores y hará 23 contrataciones

El Ayuntamiento de Corvera ha dado la bienvenida a las personas que ya han comenzado a trabajar a través del Plan de Empleo 2025-2026, un programa que alcanzará las 23 contrataciones y que cuenta con una inversión de 667.117 euros, cofinanciado por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento. El nuevo plan de empleo ya cuenta con 19 personas contratadas y los procesos selectivos para cubrir las plazas restantes ya se están ultimando, detallaron desde el Consistorio corverano. La inversión está financiada en un 90 % por el Principado.

El acto de bienvenida contó con la presencia de la vicealcaldesa, Patricia Suárez; la concejala de Personal y Desarrollo Económico, Rocío Martínez, además del concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez. Durante el encuentro, Martínez enfatizó “la importancia de estos programas como herramienta para la inserción laboral y como instrumento para impulsar proyectos vitales personales y también proyectos municipales que revierten en el interés general”.

El programa contempla 23 contrataciones con una duración de 12 meses, de las que 5 son contratos en prácticas y 18 contrataciones laborales: diez dirigidas a personas mayores de 45 años y ocho a menores de esa edad. El objetivo es que, a la finalización de los contratos, las personas participantes cuenten con la experiencia laboral que les permita mejorar su posición en el mercado laboral, así como una prestación económica mientras mejoran su formación o reinician la búsqueda de empleo.

Las personas contratadas desarrollan tareas vinculadas a la mejora de servicios y recursos municipales, como trabajos de pintura, jardinería, mantenimiento de espacios públicos o labores de monitores deportivos en actividades ciudadanas gratuitas, entre otras actuaciones de interés general. “Estas contrataciones tienen una doble finalidad: no solo benefician a las personas que se incorporan al Plan de Empleo, sino que repercuten positivamente en el conjunto de los vecinos y vecinas de Corvera, porque permiten reforzar servicios y responder a demandas de la ciudadanía”, señaló Rocío Martínez. La edil recordó además que “en materia de empleo nunca es suficiente, pero también es cierto que nunca antes se había invertido tanto en políticas activas de empleo y formación como ahora”, destacando la colaboración entre administraciones para optimizar los recursos disponibles.