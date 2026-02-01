Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: "alquiler" desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional

Cafetería busca dueño. El Ayuntamiento de Corvera ha sacado a licitación el local hostelero del centro social de mayores de Las Vegas. El canon mínimo se fija en 50 euros mensuales y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 16 de febrero.

La concesión será para cuatro años y se tramita mediante procedimiento abierto y ordinario, lo que permite que puedan presentarse al concurso, toda persona física o jurídica que cumpla los requisitos establecidos en la normativa de contratación pública.

El canon mínimo de licitación se fija en 50 euros mensuales, más el IVA correspondiente, pudiendo ser mejorado al alza por las personas licitadoras. Entre los criterios de adjudicación se valorará especialmente la oferta económica, la experiencia acreditada en el sector de la hostelería y la presentación de un proyecto de explotación del espacio hostelero adaptado al carácter social del centro.

El horario mínimo de la prestación del servicio será de lunes a viernes de 09.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas; mientras que el horario máximo de apertura irá de domingo a jueves de 9.00 a 23.00 horas, viernes y sábados de 9.00 a 00.00 horas. La apertura del servicio los fines de semana y festivos será de carácter opcional.

“Desde el Ayuntamiento de Corvera animamos a participar en esta licitación, que ofrece una oportunidad estable para desarrollar un proyecto en un espacio municipal con una clara función social. La cafetería del Centro Social de Mayores de Las Vegas es un lugar clave de encuentro y convivencia, por lo que la concesión permitirá prestar un servicio de calidad adaptado a las necesidades de las personas mayores, al tiempo que se impulsa el emprendimiento local y la dinamización de las instalaciones municipales”, ha comentado al respecto de este proceso, la vicealcaldesa de Corvera y concejala de Acción Social, Patricia Suárez.