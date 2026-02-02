Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acción contra el cáncer en Parque Astur

La cita será este miércoles día 4 en la plaza Peña Ubiña del centro comercial de Trasona

Un rastrillo navideño de la Asociación Española contra el Cáncer en una imagen de archivo.

Un rastrillo navideño de la Asociación Española contra el Cáncer en una imagen de archivo. / Lucas Cid

I. G.

Trasona

La asociación española contra el cáncer (Aecc) y Parque Astur se han dado la mano para desarrollar una acción conjunta el este miércoles día 4 en la plaza Peña Ubiña del centro comercial de Trasona , con el objetivo de apoyar la concienciación, la información y el acompañamiento a las personas afectadas por esta enfermedad. Según detallan desde Parque Astur, los visitantes podrán acercarse al puesto para obtener información de la labor de la Aecc o bien apoyar la acción. Todas las personas que participen recibirán una pulsera de la Aecc, "un pequeño gesto simbólico que busca visibilizar la importancia de la unión y el apoyo colectivo frente al cáncer".

Con esta iniciativa, el centro comercial reafirma su compromiso con las causas sociales y la sensibilización, utilizando sus espacios como punto de encuentro para dar visibilidad a acciones que contribuyen a generar conciencia y fomentar la solidaridad entre la ciudadanía.

