Acción contra el cáncer en Parque Astur

La asociación española contra el cáncer (Aecc) y Parque Astur se han dado la mano para desarrollar una acción conjunta el este miércoles día 4 en la plaza Peña Ubiña del centro comercial de Trasona , con el objetivo de apoyar la concienciación, la información y el acompañamiento a las personas afectadas por esta enfermedad. Según detallan desde Parque Astur, los visitantes podrán acercarse al puesto para obtener información de la labor de la Aecc o bien apoyar la acción. Todas las personas que participen recibirán una pulsera de la Aecc, "un pequeño gesto simbólico que busca visibilizar la importancia de la unión y el apoyo colectivo frente al cáncer".

Con esta iniciativa, el centro comercial reafirma su compromiso con las causas sociales y la sensibilización, utilizando sus espacios como punto de encuentro para dar visibilidad a acciones que contribuyen a generar conciencia y fomentar la solidaridad entre la ciudadanía.