Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

Los corveranos podrán inscribirse del 1 al 28 de febrero con el requisito de disponer de un espacio verde y no haber participado en la iniciativa previamente

Compostadora de Cogersa. / Pablo Lorenzana

Marta Ortiz

El Ayuntamiento de Corvera ha lanzado en colaboración con Cogersa una nueva campaña de Compostaje. Estará destinada a todos los residentes del concejo que cuenten con huerta o jardín y la inscripción está abierta del 1 al 28 de febrero. En anteriores ediciones, la iniciativa ya contó con la participación de 448 corveranos.

Para poder inscribirse, es necesario ser residente en Corvera y no haber participado previamente en la campaña, así como disponer de un espacio verde de cualquier tipo. La solicitud se podrá realizar de manera online a través de la página web www.compostaconcogersa.es indicando el Ayuntamiento de Corvera, o de forma presencial en la Agencia de Desarrollo Local, ubicada en el Centro Sociocultural de Las Vegas. Además, se puede solicitar más información a través del teléfono 985 515 679.

Todos los participantes en la campaña recibirán de manera gratuita una compostadora doméstica, formación específica para usarla correctamente y conocer el proceso de elaboración de compost de calidad, así como una guía de consulta. Por otra parte, contarán con seguimiento y asesoramiento del servicio de Educación Ambiental de Cogersa.

El objetivo del Consistorio es, con esta campaña, reforzar su compromiso con la economía circular y la reducción de residuos fomentando hábitos sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural. Su alcalde, Iván Corvera, destacó que ha habido un notable incremento de contenedores a la recogida selectiva de materia orgánica en la zona urbana, pues en Corvera "se apuesta por el aprovechamiento de los recursos, el cuidado del medio ambiente y el reciclaje".

Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

