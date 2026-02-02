Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

El Ayuntamiento de Corvera ha lanzado en colaboración con Cogersa una nueva campaña de Compostaje. Estará destinada a todos los residentes del concejo que cuenten con huerta o jardín y la inscripción está abierta del 1 al 28 de febrero. En anteriores ediciones, la iniciativa ya contó con la participación de 448 corveranos.

Para poder inscribirse, es necesario ser residente en Corvera y no haber participado previamente en la campaña, así como disponer de un espacio verde de cualquier tipo. La solicitud se podrá realizar de manera online a través de la página web www.compostaconcogersa.es indicando el Ayuntamiento de Corvera, o de forma presencial en la Agencia de Desarrollo Local, ubicada en el Centro Sociocultural de Las Vegas. Además, se puede solicitar más información a través del teléfono 985 515 679.

Todos los participantes en la campaña recibirán de manera gratuita una compostadora doméstica, formación específica para usarla correctamente y conocer el proceso de elaboración de compost de calidad, así como una guía de consulta. Por otra parte, contarán con seguimiento y asesoramiento del servicio de Educación Ambiental de Cogersa.

El objetivo del Consistorio es, con esta campaña, reforzar su compromiso con la economía circular y la reducción de residuos fomentando hábitos sostenibles tanto en el ámbito urbano como en el rural. Su alcalde, Iván Corvera, destacó que ha habido un notable incremento de contenedores a la recogida selectiva de materia orgánica en la zona urbana, pues en Corvera "se apuesta por el aprovechamiento de los recursos, el cuidado del medio ambiente y el reciclaje".