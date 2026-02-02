Hito histórico para Corvera: luz verde a la construcción de la rotonda a la entrada de Las Vegas

Luz verde para la futura rotonda de la entrada de Las Vegas. El propietario de la Casa de Postas ha suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Corvera para cederle el edificio que, tras su demolición, posibilitará una de las mayores, si no la mayor, reivindicación de los vecinos de la parroquia más poblada del concejo. El alcalde, Iván Fernández, no quiso dar plazos para la operación, pero sí planteo la posibilidad de que los trabajos, tanto de derribo del edificio catalogado en ruinas en 2014, como la posterior construcción de la glorieta, se desarrollen en verano, todo ello teniendo en cuenta que el proceso administrativo que ello conlleva siga su curso sin sobresaltos.

La glorieta responde a una "vieja aspiración" para dar una solución a una de las zonas más degradas del concejo con el fin de "convertirla en una de las mejores zonas de la comarca", defendió el Alcalde, ante la presencia de vecinos y comerciantes del municipio. Fernández habló de la unidad de actuación Las Vegas 1, que abarca desde la parte baja de La Estebanina y Quintanas de Chacón, hasta la plaza de las Cuatro Estaciones. "Esta es una cuestión que no se pudo abordar con las normas subsidiarias de Corvera de 1996, tampoco con el Plan General de Ordenación Urbana de 2014 y ahora vamos a encontrar una solución para la única calle de Las Vegas que tiene vial de entrada y de salida, de ahí la importancia de la rotonda en un vial estructural que dará servicio también a la AS-17 (carretera vieja a Oviedo a su paso por Las Vegas)", apuntó el regidor corverano, con el convenio suscrito en la mano y con la satisfacción de "ver la luz al final del túnel" de un proceso que trajo consigo catorce procesos judiciales abiertos, que el promotor accedió a retirar. "Ahora ponemos el contador a cero tras la buena disposición de la propiedad", añadió el regidor corverano.

El Ayuntamiento ha hecho los deberes y ya cuenta con el proyecto aprobado para construir la rotonda que unirá La Unión con La Estebanina y la avenida del Principado. Toda la operación será ejecutada con cargo al presupuesto municipal, por ello el gobierno había reservado una partida de 350.000 euros con los que se abordará también la demolición. La acción más inmediata será la aprobación del convenio de cesión del edificio por parte de la junta de gobierno local.

El edificio de la antigua Casa de Postas será objeto además de un estudio que el Ayuntamiento ha encargado a la asociación Alfoz de Gauzón para así contar con una memoria documentada de lo que en su momento fue ese inmueble, que será añicos más pronto que tarde.

"Es una buena noticia para Las Vegas, son muchos años para que esta situación se ponga en orden", destacó el presidente vecinal de Las Vegas, Juan Manuel González. A su lado, el también miembro del colectivo vecinal, José Luis González, suscribió las palabras de Iván Fernández y destacó los "treinta años de trabajo" en el concejo para dar una solución a la entrada y salida de Las Vegas por La Estebanina. Juan Carlos Canteli, secretario de la asociación de comerciantes "Apymec" destacó: "Quitar nudos que entorpezcan el tráfico y dar buena imagen significa gente paseando, personas con ganas de ver las tiendas si luego urbanizan después aparecerán bajos y nuevas tiendas, para nosotros es muy importante".

"Esta zona está en el centro de Las Vegas y nuestra aspiración y nuestra pretensión, con los pies en la tierra, es convertir una zona que a la vista está totalmente degradada en una de las mejores zonas de la comarca de Avilés porque creemos que tiene el potencial para ello", resumió Iván Fernández, que indicó además que el Ayuntamiento tiene avanzadas "más conversaciones con más propietarios y también con promotores que quieren desarrollar este suelo para construir vivienda. También estamos en contacto con el Principado de Asturias para ver qué posibilidades tenemos de construir del orden de 300 viviendas en esta zona un 20% de las mismas de promoción pública para que puedan acceder familias jóvenes y familias con rentas medias". "Esto es algo muy complejo, no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo porque ya ha habido muchas promesas incumplidas en esta zona pero lo que sí que garantizo es que estamos trabajando para conseguirlo y una prueba de ello es lo que estamos anunciando hoy aquí", concluyó.