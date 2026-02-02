Mavea inicia el sábado en La Furta su celebración del día internacional de los humedales

El Grupo Naturalista MAVEA ha organizado un programa especial de actividades para conmemorar el Día Mundial de los Humedales durante el próximo fin de semana de febrero. La primera de las citas tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el humedal de La Furta, en Nubledo (Corvera) donde se desarrollarán dos sesiones, a las 10:30 y a las 12:00 horas, centradas en la divulgación y el conocimiento del patrimonio natural. Los asistentes podrán participar en una charla sobre los diferentes tipos de humedales y su relevancia ecológica, además de realizar una observación de aves acuáticas invernantes mediante el uso de telescopios. Esta actividad, que cuenta con la colaboración de DuPont, está limitada a 15 plazas por cada horario y requiere inscripción previa enviando nombre completo y DNI al correo electrónico meapunto@mavea.org antes del jueves 5 de febrero.

La celebración continuará el domingo 8 de febrero a partir de las 11:00 horas con el programa Pequeplan en Zeluán, una iniciativa diseñada específicamente para el público infantil y familiar. Bajo el lema "Juegos en el Monumento Natural", la jornada invita a celebrar el día jugando en la playa y conociendo el entorno del Monumento Natural de la Charca de Zeluán y la Ensenada de Llodero. Esta propuesta, que cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Avilés, ofrece plazas gratuitas y limitadas que deben reservarse también a través del correo de la organización. Ambas actividades buscan fomentar el sentido de pertenencia y la protección de estos ecosistemas vitales entre los vecinos y visitantes de la comarca.