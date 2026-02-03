Corvera incrementa las subvenciones para entidades ciudadanas para alcanzar 200.300 euros

El Ayuntamiento de Corvera mantiene el plazo abierto hasta el viernes 20 para que las asociaciones sociales, culturales y de festejos puedan solicitar ayudas municipales para organizar sus actividades a lo largo de este año. La cantidad destinada para esta convocatoria suma 200.300 euros, una cifra que supone un incremento del 10 % con respecto a 2025. “La intención es que las entidades ciudadanas presenten sus solicitudes antes del 20 de febrero para que las ayudas puedan resolverse en los primeros meses del año. De este modo, las asociaciones podrán planificar y desarrollar sus actividades con mayor seguridad, sabiendo de antemano los recursos económicos de los que van a disponer”, explicó Patricia Suárez, concejala de Acción Social y Hacienda de Corvera.

La también vicealcaldesa recordó que el plazo de presentación de solicitudes para ayudas a asociaciones de madres y padres (AMPAS), centros educativos, el instituto y entidades deportivas se extiende hasta el 31 de octubre, dado que su actividad se ajusta al curso escolar y a la temporada deportiva, y no al año natural.

El Ayuntamiento destinará 102.000 euros a proyectos sociales, 33.400 euros para entidades culturales y asociaciones vecinales y 32.400 euros para actividades de festejos. A estas partidas se suman, además, las subvenciones nominativas que el Consistorio concede a diversas entidades mediante convenios específicos, como “La Caracola”, para el desarrollo de iniciativas sociales; Cáritas, con el fin de continuar el Plan de Acción contra la pobreza; la asociación de discapacitados físicos de Avilés y comarca (Difac); y Xurtir.

“Queremos un municipio vivo, participativo y reivindicativo, en el que la ciudadanía tenga un papel activo en la vida social, cultural y comunitaria”, subrayó Patricia Suárez. “Para alcanzar ese objetivo es fundamental respaldar y facilitar recursos a las asociaciones, que son las que canalizan la participación vecinal, detectan necesidades reales y dinamizan los barrios y parroquias. Estas entidades representan el pulso social de Corvera y contribuyen a fortalecer la cohesión, la igualdad de oportunidades y la convivencia”, añadió.

La vicealcaldesa destacó que el aumento del diez por ciento en la dotación económica de estas subvenciones “es una muestra clara del compromiso del equipo de gobierno con el movimiento asociativo, reconociendo su labor constante y su capacidad para generar bienestar, inclusión social y actividad cultural en todo el municipio”.