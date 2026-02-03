Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Los vecinos de Las Vegas, en Corvera, celebran la futura (y ansiada) rotonda: "Ya era hora"

La glorieta "agilizará el tráfico y evitará dar vueltas por el barrio", aplauden los residentes

José Antonio Augusto, ante el cruce de carreteras donde se prevé instalar la nueva glorieta de entrada a Las Vegas.

José Antonio Augusto, ante el cruce de carreteras donde se prevé instalar la nueva glorieta de entrada a Las Vegas.

Illán García

Illán García

Las Vegas

"¿La rotonda? Ya la iban a hacer cuando yo era joven", bromea Inés Sánchez tras el mostrador de la farmacia desde la que se divisa el lugar donde en los próximos meses se construirá la nueva glorieta de accesos a Las Vegas desde Avilés, previo derribo de la Casa de Postas. Sánchez celebra la propuesta porque "ayudará a regular el tráfico" a la entrada de la localidad. Así de sencillo. Ese argumento es compartido por la mayoría de los corveranos consultados por este periódico. "Es que llevamos años con este Cristo de coches y coches, y tenía que haber una solución. ¿Qué es que esa dichosa casa no se podía tirar antes?", comenta Manuel Martínez, mientras cruza el paso de cebra entre la farmacia y la Casa de Postas. "Otra cosa es cómo lo hagan, pero es que la entrada a Las Vegas lleva siendo años un completo desastre", añade este corverano, deseoso de que entren las palas a trabajar para que los coches "puedan por fin circular para todos los lados".

Inés Sánchez y Marta Roncero.

Inés Sánchez y Marta Roncero. / I. G.

Tino Moreno es taxista y reconoce que la esperada glorieta aliviará el tráfico de una ya de por sí transitada carretera. "Lo primero, esa rotonda evitará dar vueltas por Las Vegas y permitiría acceder mejor a la calle Primero de mayo y La Ñora, porque ahora tienes que dar la vuelta entera al barrio", señala el taxista. Esas calles están situadas en la margen derecha de la carretera vieja a Oviedo, la AS-17, y separadas del núcleo principal del barrio. Una vez construida la rotonda permitirán acceder con mayor facilidad. Una opinión similar es mantenida por Marta Roncero, compañera de Inés Sánchez en la farmacia: "La rotonda agilizará el tráfico hacia esa zona".

Tino Moreno, en la parada de taxis de Las Vegas.

Tino Moreno, en la parada de taxis de Las Vegas. / I. G.

Otro asunto que preocupa a los vecinos, quizá el único, es si la rotonda "será de las que tiene semáforos o de las que no". Esa cuestión motiva opiniones a favor y en contra, mientras que para unos "los semáforos no ayudan", para otros "son claves" para ordenar el tráfico. Marco Pérez pone de ejemplo el "tomate diario" de la rotonda avilesina de la calle Santa Apolonia, en La Rocica: "Tiene semáforos y lo único que genera es más caos, sobre todo si subes a Santa Apolonia desde Llaranes". Por eso, confía en que en Las Vegas "si colocan semáforos sean en ámbar e impere el sentido común de los conductores". Otras voces como Roberto Suárez entienden que un semáforo en dirección a Avilés y otro en dirección a Los Campos "estarían bien". José Antonio Augusto es de Villalegre y pasa por Las Vegas a diario y celebra la inminente construcción de la rotonda. "Permitirá regular el tráfico y eso es bueno", mantiene.

Carlos Mesa García regenta un negocio de venta de calzado y cada día ve la Casa de Postas y el cruce de carreteras que hay frente a su negocio. "Creo que será bueno para el vecindario, esta zona necesita un importante cambio de imagen", reflexiona al tiempo que confía en que la futura glorieta "deje margen y los vehículos no se peguen demasiado a la acera (la que une la avenida del Principado con la calle Primero de Mayo)".

Noticias relacionadas y más

Carlos Mesa, ante su negocio situado casi al pie de la futura rotonda.

Carlos Mesa, ante su negocio situado casi al pie de la futura rotonda. / I. G.

Sara García, que va en dirección a Villalegre para coger el bus a Avilés, destaca más el derribo de la Casa de Postas que la rotonda en sí. "Si tiran esa casa, va a ser mejor para todos, se acaba un foco insalubre", sostiene al tiempo que confía en que tras esa demolición "lleguen las demás" en referencia al resto de viviendas abandonadas de Quintanas de Chacón. "Las Vegas es un barrio que está muy bien, pero es que esta entrada que tenemos es innombrable, si la rotonda ayuda, pues bienvenida sea", remata. Inés Sánchez confía en que también se agilice ese plan urbanístico donde el alcalde, Iván Fernández, prevé 300 viviendas desde la confluencia con la avenida del Principado hasta la plaza de las Cuatro Estaciones y solo espera que la construcción de la rotonda agilice todo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
  2. Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
  3. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  4. Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
  5. Los promotores ponen el ojo en el casco histórico de Avilés: el Ayuntamiento concede licencia para 30 nuevas viviendas
  6. Susto en pleno centro de Avilés: trasladan al hospital a un chófer de autobús que sintió una indisposición en la parada de Las Meanas
  7. La peluquera más al Norte del Norte: Lorena Heres decide emprender desde su aldea natal, en Ferrero (Gozón) porque 'es lo mejor que hay
  8. Noviembre será el mes para comenzar a construir el nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés

Los vecinos de Las Vegas, en Corvera, celebran la futura (y ansiada) rotonda: "Ya era hora"

Los vecinos de Las Vegas, en Corvera, celebran la futura (y ansiada) rotonda: "Ya era hora"

Corvera incrementa las subvenciones para entidades ciudadanas para alcanzar 200.300 euros

Corvera incrementa las subvenciones para entidades ciudadanas para alcanzar 200.300 euros

Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

Corvera impulsa el reciclaje orgánico con una nueva campaña de compostaje doméstico de la mano de Cogersa

Hito histórico para Corvera: luz verde a la construcción de la rotonda a la entrada de Las Vegas (que se llevará por delante una vivienda en ruinas)

Hito histórico para Corvera: luz verde a la construcción de la rotonda a la entrada de Las Vegas (que se llevará por delante una vivienda en ruinas)

Mavea inicia el sábado en La Furta su celebración del día internacional de los humedales

Mavea inicia el sábado en La Furta su celebración del día internacional de los humedales

Acción contra el cáncer en Parque Astur: pulseras verdes para los visitantes del puesto de información

Acción contra el cáncer en Parque Astur: pulseras verdes para los visitantes del puesto de información

Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: "alquiler" desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional

Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: "alquiler" desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional

Pintar, plantar flores y mantener espacios públicos: las tareas para las que Corvera busca trabajadores y hará 23 contrataciones

Pintar, plantar flores y mantener espacios públicos: las tareas para las que Corvera busca trabajadores y hará 23 contrataciones
Tracking Pixel Contents