Los vecinos de Las Vegas, en Corvera, celebran la futura (y ansiada) rotonda: "Ya era hora"

"¿La rotonda? Ya la iban a hacer cuando yo era joven", bromea Inés Sánchez tras el mostrador de la farmacia desde la que se divisa el lugar donde en los próximos meses se construirá la nueva glorieta de accesos a Las Vegas desde Avilés, previo derribo de la Casa de Postas. Sánchez celebra la propuesta porque "ayudará a regular el tráfico" a la entrada de la localidad. Así de sencillo. Ese argumento es compartido por la mayoría de los corveranos consultados por este periódico. "Es que llevamos años con este Cristo de coches y coches, y tenía que haber una solución. ¿Qué es que esa dichosa casa no se podía tirar antes?", comenta Manuel Martínez, mientras cruza el paso de cebra entre la farmacia y la Casa de Postas. "Otra cosa es cómo lo hagan, pero es que la entrada a Las Vegas lleva siendo años un completo desastre", añade este corverano, deseoso de que entren las palas a trabajar para que los coches "puedan por fin circular para todos los lados".

Inés Sánchez y Marta Roncero. / I. G.

Tino Moreno es taxista y reconoce que la esperada glorieta aliviará el tráfico de una ya de por sí transitada carretera. "Lo primero, esa rotonda evitará dar vueltas por Las Vegas y permitiría acceder mejor a la calle Primero de mayo y La Ñora, porque ahora tienes que dar la vuelta entera al barrio", señala el taxista. Esas calles están situadas en la margen derecha de la carretera vieja a Oviedo, la AS-17, y separadas del núcleo principal del barrio. Una vez construida la rotonda permitirán acceder con mayor facilidad. Una opinión similar es mantenida por Marta Roncero, compañera de Inés Sánchez en la farmacia: "La rotonda agilizará el tráfico hacia esa zona".

Tino Moreno, en la parada de taxis de Las Vegas. / I. G.

Otro asunto que preocupa a los vecinos, quizá el único, es si la rotonda "será de las que tiene semáforos o de las que no". Esa cuestión motiva opiniones a favor y en contra, mientras que para unos "los semáforos no ayudan", para otros "son claves" para ordenar el tráfico. Marco Pérez pone de ejemplo el "tomate diario" de la rotonda avilesina de la calle Santa Apolonia, en La Rocica: "Tiene semáforos y lo único que genera es más caos, sobre todo si subes a Santa Apolonia desde Llaranes". Por eso, confía en que en Las Vegas "si colocan semáforos sean en ámbar e impere el sentido común de los conductores". Otras voces como Roberto Suárez entienden que un semáforo en dirección a Avilés y otro en dirección a Los Campos "estarían bien". José Antonio Augusto es de Villalegre y pasa por Las Vegas a diario y celebra la inminente construcción de la rotonda. "Permitirá regular el tráfico y eso es bueno", mantiene.

Carlos Mesa García regenta un negocio de venta de calzado y cada día ve la Casa de Postas y el cruce de carreteras que hay frente a su negocio. "Creo que será bueno para el vecindario, esta zona necesita un importante cambio de imagen", reflexiona al tiempo que confía en que la futura glorieta "deje margen y los vehículos no se peguen demasiado a la acera (la que une la avenida del Principado con la calle Primero de Mayo)".

Carlos Mesa, ante su negocio situado casi al pie de la futura rotonda. / I. G.

Sara García, que va en dirección a Villalegre para coger el bus a Avilés, destaca más el derribo de la Casa de Postas que la rotonda en sí. "Si tiran esa casa, va a ser mejor para todos, se acaba un foco insalubre", sostiene al tiempo que confía en que tras esa demolición "lleguen las demás" en referencia al resto de viviendas abandonadas de Quintanas de Chacón. "Las Vegas es un barrio que está muy bien, pero es que esta entrada que tenemos es innombrable, si la rotonda ayuda, pues bienvenida sea", remata. Inés Sánchez confía en que también se agilice ese plan urbanístico donde el alcalde, Iván Fernández, prevé 300 viviendas desde la confluencia con la avenida del Principado hasta la plaza de las Cuatro Estaciones y solo espera que la construcción de la rotonda agilice todo.