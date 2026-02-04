Impulso a las excavaciones en el yacimiento de Pico Castiello, en Molleda, que cuentan con 180.000 euros del Principado y el Ayuntamiento de Corvera

El Ayuntamiento de Corvera, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, va a continuar con el proyecto de excavaciones arqueológicas en la zona de Molleda. Las excavaciones realizadas en la zona de Pico Castiello confirmar la existencia de un asentamiento de la época medieval en este enclave. El nuevo proyecto arqueológico cuenta con una inversión de 18.000 euros: el Ayuntamiento de Corvera aportará 5.000 euros para las excavaciones, además de 3.000 euros adicionales destinados a labores de desbroce, limpieza y mantenimiento de la zona. Por su parte, la Consejería de Cultura contribuirá con 10.000 euros.

Para esta temporada, el Ayuntamiento de Corvera ha iniciado los preparativos para continuar con los trabajos en las zonas del Castro y el Escañorio. El alcalde de Corvera, Iván Fernández; el concejal de Cultura, José Luis Montes; y el concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez, se han reunido con los vecinos de la zona para solicitar permisos de paso, necesarios para llevar a cabo las labores de forma respetuosa y segura. Las actividades incluirán desbroce, limpieza y catas arqueológicas de mínima invasión, con el objetivo de preservar e incluso mejorar el estado original de los espacios. Los trabajos de esta temporada comenzarán después del verano, respetando el paso de aves migratorias.

"Hemos querido reunirnos con los vecinos para solicitar su permiso de paso, imprescindible para poder continuar con las excavaciones y también para informarles. Quiero dejar claro que en ningún caso se va a devaluar ni alterar nada; nuestro objetivo es preservar y poner en valor nuestro patrimonio”, ha comentado el Alcalde durante la reunión. Y agregó: "Con estas excavaciones se confirma que Molleda tiene historia; ahora tenemos que saber qué historia tiene. Queremos continuar conociendo y documentando esa historia, recuperando tanto restos arqueológicos como testimonios de los propios vecinos, para que todo forme parte de la memoria colectiva."

Los anteriores trabajos arqueológicos desarrollados en el yacimiento del Pico Castiello de Molleda, promovidos por el Ayuntamiento de Corvera y dirigidos por el Grupo de Investigación "Arqueos" de la Universidad de Oviedo, permitieron confirmar la existencia de un asentamiento de la época medieval en este enclave. El proyecto, desarrollado entre diciembre de 2024 y enero de 2025 bajo la dirección de los profesores José Avelino Gutiérrez González, Alejandro García Álvarez-Busto y la arqueóloga Patricia Suárez Manjón, consistió en la apertura de varios sondeos arqueológicos y prospecciones geofísicas en la cima y laderas del Pico Castiello.

Estructuras de cronología medieval

Los resultados descartaron la hipótesis tradicional que identificaba el lugar con un castro prerromano o romano, planteada por distintos investigadores desde mediados del siglo XX. En su lugar, las excavaciones documentaron estructuras constructivas de cronología medieval, entre ellas, muros de mampostería, suelos de arcilla compactada y restos cerámicos, que apuntan a la existencia de un asentamiento fortificado o torre de control vinculada al territorio circundante. Ahora, con las nuevas tareas, se pretende continuar averiguando la historia de la zona.

"Mirar al futuro sin olvidar el pasado es nuestra guía en este proyecto. Cada intervención se hace de forma respetuosa, casi artesanal, pensando en dejar el lugar igual o mejor de cómo lo encontramos, para que las futuras generaciones también puedan disfrutar y aprender de él", concluyó el alcalde.