Corvera alza el telón en febrero con teatro y narración oral en asturiano de acceso gratuito

Las artes escénicas regresan a Corvera este mes de febrero. Dentro del programa "Corvera ye teatru!!!", varios espacios del municipio se llenarán de teatro y narración oral en lengua asturiana. Las actividades serán de entrada libre y gratuita, con el objetivo de reforzar el compromiso municipal con el acceso universal a la cultura.

La programación arranca este domingo 8 de febrero a las 19.00 horas con la representación de "El Chigre Menguante", de Maxi Rodríguez. Será en el Teatro El Llar en Las Vegas y está a cargo de la compañía Saltantes Teatro. El siguiente espectáculo será el jueves 12 de febrero a las 12.30 horas, en la misma ubicación con la obra "Al rodiu del horru". Una obra de E vero Teatro que estará dedicado especialmente a los escolares de Corvera.

En el Teatro La Lechera de Cancienes se dará uno de los momentos más destacados del programa, pues coincidiendo con el Día Internacional de la Llingua Materna, el viernes 20 de febrero, Covenant Teatro interpretará "Tía Miseria", a las 18.00 horas. Para el miércoles 25 de febrero habrá una sesión de cuentacuentos con Elisabeth Martín, a las 12.30 horas en el Centro Sociocultural Los Campos. Por último, el ciclo se cerrará el viernes 27 de febrero a en el Teatro El Llar con la obra "Los encantos de la culpa", de la compañía Odisea Teatru, a las 19.00 horas.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Corvera, José Luis Montes, asegura que se trata de "más que una programación cultural, pues se trata de una expresión clara de lo que somos como municipio y de cómo entendemos la cultura como parte de nuestro ADN colectivo". Además, destaca que sea gratuita y abierta a todos los públicos, "porque creemos firmemente que la cultura no debe ser un privilegio, sino un derecho". Por último, ha puesto en valor "el apoyo continuado a las compañías asturianas y a la creación en lengua asturiana, que forma parte esencial de nuestro patrimonio cultural y lingüístico".