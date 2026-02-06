El Ayuntamiento de Corvera abre las inscripciones para casi 240 cursos online de Aula Mentor

El Ayuntamiento de Corvera abre un año más las matrículas para participar en el programa estatal Aula Mentor. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional que ofrece casi 240 cursos online para personas mayores de 18 años que quieran mejorar sus conocimientos, ampliar su formación o reforzar su empleabilidad. Ofrecen la ventaja de poder tomarlos de manera flexible y adaptados al ritmo de cada persona.

Las personas interesadas pueden matriculase a lo largo de todo el año, pues no cierra el periodo de inscripción más que en agosto. La matrícula se realiza enviando un correo electrónico acorvera@aulamentor.es. Recibirán una respuesta con toda la información necesaria para formalizar la inscripción.

Los cursos de Aula Mentor permiten a los matriculados estudiar ya sea desde casa o utilizando los recursos municipales a través del Telecentro, en el edificio Tomás y Valiente de Las Vegas. Los inscritos contarán con el apoyo permanente de un tutor o tutora que responde a las dudas en un plazo máximo de 48 horas. Aunque cada persona pueden realizar la formación a su propio ritmo y la duración no está fijada de antemano, la mayoría se completan en alrededor de dos meses.

El coste de la matrícula es de 48 euros. Incluye 60 días de formación y dos oportunidades para realizar el examen final. Si se necesita más tiempo, es posible ampliar la matrícula durante 30 días por 24 euros. Dicho examen se realiza siempre de forma presencial y, en Corvera, tiene lugar también en el Telecentro de Las Vegas. Si se supera la prueba final, el alumnado obtiene un certificado académico oficial expedido por el Ministerio de Educación con validez académica.

Para más información, los interesados podrán trasladas sus dudas relacionadas con el Aula Mentor en la Agencia de Desarrollo Local de Corvera, en el Telecentro de Las Vegas, buscar a través de la web municipal en el apartado de Empleo y Formación o en la página oficial del programa www.aulamentor.es. La concejala de Desarrollo Económico, Rocío Martínez, valora muy positivamente la continuidad del programa y destaca que se trata de una herramienta "muy útil y accesible para que la ciudadanía pueda mejorar su formación y sus oportunidades laborales sin necesidad de desplazarse".