El PACO ya se prepara para el verano: el Ayuntamiento da los primeros pasos para volver a tener chiringuito esta temporada

El PACO, el Parque Acuático de Corvera, ya se prepara para un nuevo verano. El Ayuntamiento de Corvera aprobó, en la Junta de Gobierno Local, el estudio de viabilidad relativo a la concesión del servicio para el uso y explotación del chiringuito del Parque Acuático. Ahora, este estudio se somete a información pública por un plazo de un mes, contado a desde este sábado 7 de febrero. Durante este periodo, la documentación podrá ser examinada por cualquier persona interesada en las dependencias municipales, pudiendo formular las alegaciones que se estimen oportunas. Asimismo, el estudio se encuentra disponible en el apartado de documentos del perfil del contratante del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez finalizado el trámite de información pública y, si no existen alegaciones, el estudio se entenderá aprobado, lo que permitirá continuar con la tramitación necesaria para la adjudicación del servicio. El objetivo es que el chiringuito pueda estar en funcionamiento el último fin de semana de mayo o el primero de junio, coincidiendo con la fecha estimada de apertura del PACO esta temporada.

«Este proceso es el punto de partida para que el parque vuelva a estar plenamente operativo de cara al verano, avanzando en la puesta en marcha de todos los servicios que demandan las personas usuarias», afirmó Iván Fernández, alcalde del concejo, quien destacó la importancia de la concesión del chiringuito como elemento clave de la oferta del parque. «Nuestro objetivo es que el PACO abra sus puertas con todos los servicios en funcionamiento, ofreciendo una experiencia completa y de calidad desde el primer día», aseguró el regidor local. En este sentido, el Alcalde explicó que "una vez finalizado el periodo de información pública y si no se presentan alegaciones, se continuará con la tramitación necesaria para que el chiringuito pueda estar operativo el último fin de semana de mayo o el primero de junio, fechas que coinciden con la apertura prevista del parque».

Fernández reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando para que las instalaciones del PACO estén en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada estival, consolidándolo como un espacio de ocio de referencia en el municipio.